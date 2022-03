El Málaga CF entra en la ‘zona Luis Aragonés’

Luis Aragonés lo repitió una y otra vez durante su etapa de entrenador: las ligas se deciden en los 10 últimos partidos. Para bien o para mal. Pues justo en esa zona es donde acaba de entrar LaLiga SmartBank y el Málaga CF llega a este tramo definitivo de la competición sin los deberes hechos y con el único objetivo de asegurar la permanencia en la categoría de plata del fútbol español. Por desgracia, la temporada no ha dado para más.

En su ‘liga’ particular, el conjunto de Martiricos cuenta con siete puntos de ventaja con el primero de los rivales que amenazan su salvación en Segunda División. Es un margen amplio a falta de 30 puntos por disputar, pero todavía la permanencia no está certificada, habrá que alejar los fantasmas en los últimos 10 encuentros de la Fase Regular. Era una situación que había que evitar a toda costa con un equipo que ha ido de más a menos a lo largo del curso, pero en este punto de no retorno ya no queda otra que sacar los resultados que hacen falta para no llegar en una situación agónica a las últimas dos o tres semanas de competición.

Los de Natxo González están en buena posición para lograr la salvación, aunque habrá que ganarse eso derecho de aquí a final de mayo. El Málaga es 17º con 37 puntos, uno más que el Sporting -18º con 36- y siete por encima de la Real Sociedad B (19º), que marca la zona de descenso con 30. Justo por detrás aparece el Fuenlabrada (20º), con 29. Los de Sandoval han vuelto a la pelea después de que los blanquiazules les regalaran tres puntos que de haber caído hacia el otro lado habrían aclarado mucho el panorama del equipo de Martiricos. Y ya más alejados aparecen el Amorebieta, 21º con 27 puntos, y prácticamente desahuciado el Alcorcón, farolillo rojo con 18.

50 puntos es la cifra que te suele garantizar la permanencia en Segunda. Este año puede que sea suficiente incluso con menos viendo el ritmo que llevan los cuatro últimos. Así que al Málaga, con 37, aún le faltarían 2-3 victorias y algún que otro empate para respirar tranquilo en las últimas jornadas. Y entre la dinámica que arrastra el equipo y el calendario que viene por delante hay quien tiene ya el miedo metido en el cuerpo.

Las 10 últimas jornadas empiezan para el Málaga con la visita a La Rosaleda del Huesca. Obligatorio ganar porque lo que hay que afrontar después es tremendo: Girona (fuera), Valladolid (casa), Leganés (fuera), Eibar (casa), Las Palmas (fuera), Oviedo (casa) y Tenerife (fuera). Para terminar, en las dos últimas jornadas, el calendario suaviza con dos partidos ante clubes que, a priori, no se van jugar más que el honor a esas alturas: duelo en Martiricos ante el Burgos y visita a Lugo para cerrar la Liga. Pero mejor no llegar a ese momento con tareas pendientes...