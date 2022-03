El Málaga CF y su eterno problema con el gol: 218 minutos sin marcar

Más de dos partidos sin mandar el balón al fondo de la red de la portería rival, esa es la estadística que acumula el Málaga CF de Natxo en las últimas jornadas. Los dos últimos goles blanquiazules fueron hace tres semanas en Lezama, en aquella victoria balsámica ante el Amorebieta que ahora parece tan lejana.

La semana pasada, cuando la Ponferradina visitó La Rosaleda, el conjunto blanquiazul también anduvo detrás del gol sin éxito durante gran parte del encuentro. Aunque sumar un punto ante un rival en puestos de play off parecía un buen resultado, se quedó en el ambiente la agridulce sensación de haber dejado pasar un tren importante.

El sábado, en Fuenlabrada, pasó tres cuartos de lo mismo con el agravante de que Dani Barrio no logró dejar su portería a cero. La que sí se quedó inmaculada fue la meta del conjunto madrileño, consumando así la derrota del Málaga CF ante un club que pelea por no bajar de categoría hasta Primera RFEF.

Si el último tanto de los de Natxo González llegó en Lezama en el minuto 52, sumando el resto del tramo de ese encuentro y los dos contra los equipos de Bolo y Sandoval, el conjunto costasoleño engloba 218 minutos sin ver portería rival con éxito.

Los intentos de Brandon no cuajan, Kevin, a veces preso del nerviosismo natural de su juventud, se queda a las puertas, Febas también lo intenta y, de hecho, en los últimos encuentros se está convirtiendo en una pieza determinante y diferencial, pero al final, en estos dichosos últimos metros, se queda solo...

Y mientras tanto, los recambios son un Chavarría que aún no ha vuelto a ser el que era y un Sekou Gassama que no termina de afianzarse en el equipo. Los aficionados lo tienen claro y expresan en las redes sociales que hay jugadores en la cantera que quizá, en estos momentos, merecen una oportunidad.

Los números de Natxo González

La llegada del míster vitoriano al banquillo del Málaga CF no ha traído consigo ningún milagro. En estos momentos, el conjunto malacitano sigue siendo el tercer equipo de la categoría de plata que menos goles anota. 27 firman los costasoleños, 26 el Fuenlabrada y 24 el Alcorcón, dos equipos en la lista negra del descenso.

Con el encuentro del pasado sábado en el Fernando Torres ante el ‘Fuenla’ de Sandoval, ya son ocho los encuentros en los que Natxo González ha estado en el área técnica malaguista. Todos ellos han tenido un average bajísimo de goles y en cinco ocasiones, el Málaga CF ha concluido el encuentro sin ver portería rival (ante Mirandés, en el duelo de estreno del técnico vitoriano tras la destitución de José Alberto) y también en los encuentros sucesivos con Almería, Real Sociedad B, Ponferradina y, por último, Fuenlabrada.

¿Cuál es la solución a este atolladero ofensivo? El míster se lo preguntará día sí y día también a la vista de los acontecimientos, aún sigue sin dar con la respuesta. Los jugadores que hay para conformar el ataque son los que son, los mismos que había al término del mercado veraniego de fichajes. Si bien es cierto que, de los dos refuerzos que llegaron en la ventana de mercado de invierno, Febas colabora y mucho a la hora de generar ocasiones de peligro.

El dilema está en ir a lo seguro, aunque no esté funcionando del todo, o arriesgar con una delantera ‘made in La Academia’. Kevin dejó buenos destellos en su regreso al once en esta última jornada y tanto Loren como Roberto Fernández, este último ya contrastado en el primer equipo, Natxo podría tener nuevas armas. No hay muchos más «9» para elegir entre un Brandon quedó muy señalado el pasado sábado en Fuenlabrada y unos Chavarría y Gassama intermitentes. Quedan solo 10 jornada y 30 puntos de los que el Málaga necesita sumar, al menos, 13.