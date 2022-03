El fútbol es resultadista y Natxo González lo sabe a la perfección. En declaraciones a Cope Málaga, el míster del Málaga CF volvió a destacar que sus jugadores trabajan a buen ritmo y hacen las cosas bien aunque lo que diga el marcador al final del partido no acompañe. "Imperan los resultados y son indefendibles, pero estamos en evolución. No es fácil, pero estoy contento y satisfecho, es lo que me podía imaginar al planificar. Estamos escasos de puntos", comentó.

Aún así, el míster remarca que el rendimiento depende de la zona del terreno de juego. "A nivel defensivo estamos bien, pero tenemos un problema grave en los últimos metros. Lo más importante, porque llegamos, jugamos pero eso no nos permite ganar. En el área contraria no estamos finos”, puntualizó.

A su parecer, la responsabilidad de lo que sucede en el terreno de juego es compartida. "Nos debemos sentir responsables todos, los delanteros y el resto, no podemos mirar a otro lado. Esto es de todos. Hacemos muchas cosas bien, pero el resultado lo tapa todo. Cuando un equipo está en problemas es porque hay jugadores que no están bien. Claro que hay un margen de actitud, que la tenemos buena, pero hay que estar en un buen punto óptimo. A nivel individual tenemos que dar más todos".

Los siete puntos que hay de distancia con los puestos de descenso son un buen colchón, aunque insuficiente para respirar con calma. "No estoy preocupado, sí inquieto", apuntó el técnico vitoriano. "Sé que es difícil convencer a la gente, estaría preocupado si nos hubieran metido tres en Fuenlabrada. Sé que es difícil apreciar y que la gente lo vea de otra forma”. Él se mantiene positivo y destacó que se va a dejar "todo para que el Málaga logre su objetivo, estoy seguro que lo vamos a conseguir”.

También hubo tiempo para analizar de manera individual a algunos miembros de la plantilla, profesionales y filiales. El canterano Loren es, quizá, uno de los futbolistas que más espera ver la afición de La Rosaleda. Natxo comentó que "no hay problema con él. Hubo una confección, se decide que baje al filial en su momento, yo llego ahora y tengo a cuatro delanteros. Llama la atención y hace goles, pero en Tercera, tengamos cuidado con este tipo de chavales”. Otro canterano que destaca es Kevin. "Tuvo una aparición increíble, yo mismo lo vi y me pregunté de dónde había salido este chico. Generó portadas, fue titular, pero luego ya no se ve tanto, tuvo entradas, lesiones, empezaron a conocerle los rivales… Llega la fase de bajón y la pausa. Son muy jóvenes, se generan una serie de expectativas que puede llevar a una frustración. Hay que tener mucho cuidado".

Y después, las dos grandes incógnitas de este curso: Gassama y Antoñín. Sobre el delantero, 'la pantera', el preparador hizo hincapié en que no hay problema de actitud y que el jugador "lo está pasando mal". "Ha tenido muchos problemas este año. Necesito de todos y él necesita estar bien físicamente para dar su mejor versión". En cuanto al malagueño, aseguró que ya ha hablado con él: "Nos necesitamos todos, sé que cada uno quiere jugar. Con los cinco cambios, puede ser decisivo en un partido alguien que entra en el 60. Me gusta mover a los jugadores y que nadie se duerma".

A nivel personal, no se mojó sobre su futuro: "Los entrenadores no deshacemos la maleta, ojalá pueda estar aquí mucho tiempo, pero imagino que dependerá de los resultados. Dedico toda mi energía del día para intentar mejorar todo e intentar ganar partidos. Vine aquí a trabajar, de casa a La Rosaleda y demás. No he visto nada de Málaga, no he tenido tiempo de ver nada, he venido a trabajar, ya habrá tiempo".