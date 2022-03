Adrián López: ¿La esperanza ofensiva del Málaga CF?

En estos momentos, Natxo González tiene a su disposición a varios jugadores de ataque. Brandon, Chavarría, Sekou Gassama como delanteros centro, acompañados del canterano Roberto. Además, en las últimas semanas han llegado a formar pareja con Brandon otros miembros del equipo como Aleix Febas o Jozabed, reconvertidos según las necesidades del conjunto malacitano.

No hace falta volver a sacar las (pobres) cifras goleadoras del conjunto malacitano para resaltar que el equipo necesita savia nueva. En el pasado mercado estival se barajó la posibilidad de traer algún que otro refuerzo en la delantera, pero en esta parcela la única novedad fue un Adrián López que llegó en el mercado de agentes libres y que sigue esperando su turno.

López lleva varios días trabajando e integrado como uno más del conjunto malacitano. En cuanto los médicos confirmen que está totalmente repuesto de sus molestias en el gemelo, podría acelerarse el proceso de inscripción. No es tiempo de mercado, pero puede haber movimiento en clave blanquiazul en el apartado de transfers de LaLiga. Es más, hay voces que cuentan por días la llegada de ese momento pero desde la entidad se muestran cautos. Es improbable que esté el próximo domingo en el choque ante el Huesca en Martiricos, pero no se debería dilatar mucho más su incorporación total a la competición con el plantel costasoleño.

El nombre de Adrián resuena en los pasillos de La Rosaleda y también en las redes sociales de los aficionados malaguistas. Por ello, en las últimas declaraciones del entrenador Natxo González a Cope se habló de él. «En el día a día está bien, pero no pensemos que Adrián va a ser el salvador», comentó el míster. «Sumará, pondrá su puntito y aportará. Todos tenemos que dar más. Nadie lo va a descubrir, pero hay que ir con calma en este tema». Pero no se queda aquí, hace solo unos días, también hablando de Adrián, destacó que sobraba «describir todas sus cualidades, ha jugado donde ha jugado y ahí no llega cualquiera. Creo que es un jugador que a todos nos gustaría tener por su calidad y a nivel personal». Si todo sigue según lo previsto, muy pronto podría contar con él.

Son muchas las esperanzas del malaguismo, sobre todo teniendo en cuenta la poca eficacia goleadora que está teniendo el equipo en la presente campaña. Y sí, la producción ofensiva blanquiazul podría mejorar con un nuevo elemento, pero en fútbol existen pocos milagros y el Málaga CF cuenta con poco margen de maniobra: quedan solo 10 jornadas para la conclusión del campeonato regular de Segunda.

Los números de Adrián

Pero la cautela llama siempre a la puerta del Málaga CF y más si hablamos de un delantero, una pieza que de unos años a esta parte no reluce entre los que visten la elástica blanca y azul. Sin olvidar que Adrián López cuenta con una extensa carrera al más alto nivel en Primera División y Champions League, incluso fue llamado por Vicente del Bosque en 2012 para disputar un par de amistoso con La Roja. Pero en estos momentos suma casi un año sin saltar al terreno de juego, el último partido lo jugó en mayo de 2021 cuando formaba parte de Osasuna.

Donde mejores cifras tuvo fue en Madrid y Coruña. Con el Atleti sumó 26 goles y 20 asistencias en 142 partidos y con los gallegos mismos goles y 10 asistencias en 137 choques oficiales. Siete goles sumó con el Oporto, dos de ellos en Champions, siete en Villarreal y tres en su primera estancia en Martiricos en la 2008/2009.

Si el que tuvo, retuvo, Adrián podría aportar al conjunto malacitano ese plus que tanto tiempo lleva buscando. En su contra juega la inactividad durante todos estos meses y su gemelo. Pero aunque no parezca la panacea, toda ayuda es bienvenida para un Málaga CF que necesita goles que se conviertan en puntos para sellar la permanencia cuanto antes.

El parón de selecciones no solo afecta a los planes del Málaga CF

Natxo González no es el único entrenador en Segunda que pierde un importante efectivo después de la última convocatoria de la sub-21 de Luis de la Fuente. Víctor Gómez no estará este domingo ante el Huesca y es duda que pueda llegar a tiempo para Girona. Sigue siendo extraño que LaLiga SmartBank sea la Segunda que no para con las selecciones.

En esta misma situación se encuentra un rival al que miran los blanquiazules cada jornada, el ‘Sanse’ de Xabi Alonso, primer equipo en la tabla con billete al descenso. El míster pierde a Karrikaburu, Turrientes y Lobete, tres jugadores de gran importancia en los esquemas del club txuri-urdin, además en un momento determinante en el que cada partido y cada punto es crucial.

El Zaragoza pierde a Francés, el Girona a Baena y el Mirandés a Riquelme.