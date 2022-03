Natxo González habló en la previa del choque contra el Huesca y destacó que La Rosaleda debe ser ese factor diferencial para conseguir una victoria que dé tranquilidad, porque aunque el técnico blanquiazul diga no estar preocupado sí que admite cierta "inquietud" por la situación clasificatoria del Málaga. "Necesitamos más contundencia en los últimos metros, es la forma de poder ganar", añadió.

Partido clave

"Volvemos a casa, es indudable la importancia de sacar los tres puntos ante un equipo poderoso, cuyos objetivos eran de máxima ambición y está ahí. Siempre vamos con la misma ilusión de afrontar el partido con garantías y ganar para que nuestra afición y nosotros mismos podamos tener una alegría que necesitamos".

Rendimiento

"Después de Fuenlabrada fueron dos días de muchísima frustración. No conseguimos nada cuando merecimos mucho más. La palabra de la semana ha sido la perseverancia. Es en lo que insistimos como colectivo. No nos está llegando con eso. A nivel individual hay que dar más, con lo que estamos haciendo no nos llega. Hay que subir ese rendimiento para estar más cerca de la victoria. El mensaje desde el comienzo es la perseverancia, no todo es malo dentro del juego".

Problemas con el gol

"Los datos dicen mucho después de tantas jornadas. Tenemos que afrontar el partido como lo estamos haciendo independientemente de los números del rival. Hay que tratar de mejorar en los últimos metros, ahí es donde está el déficit. Hay que dar un poquito más. Como entrenador, seguir trabajando para llegar cuantas más veces al área rival. Necesitamos más contundencia en los últimos metros, es la forma de poder ganar".

Preocupación por la clasificación

"Siempre diferencio preocupación e inquietud. Claro que nos inquieta. Tenemos que conseguir victorias como locales".

La Rosaleda

"El jugar como local tiene que ser decisivo, estoy convencido de que será el domingo. Trabajamos con esa ilusión. Nos estamos aproximando mucho, pero no acabamos de conseguirlo. Ese es el pasito que nos falta”.

Genaro Rodríguez

"Ha entrenado con el grupo muy bien toda la semana. Ya decidiremos, pero antes quiero hablar con él, para ver cómo se encuentra. Veremos la conclusión final. Lo he visto mejor de lo que me podía esperar. A ver qué sensaciones tiene...".

Víctor Gómez

"Ya me había olvidado de él futbolísticamente. Sabía que no íbamos a contar con él, espero que le vaya bien con la selección. A partir de ahí, a preparar al equipo y su sustituto para seguir teniendo equilibrio y profundidad".