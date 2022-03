Febas: "Con un gol tonto se acaba el partido"

Con la misma expresión de tristeza, derrumbado, Aleix Febas salió a la sala de prensa para dar la cara. El único jugador, junto a Roberto, que trató de sacar al flote al equipo blanquiazul.

"Era un partido muy importante como todos los que quedan. La afición se había volcado y creo que la primera parte es buena, tienes acciones para marcar pero pasa lo de siempre... No estamos materializando las jugadas y un error nos condena. Mentalmente, con el 0-1 nos hemos venido muy abajo".

Febas incidió en el problema anímico: "Nos hemos venido abajo, yo el primero y no me puede pasar. Lo estamos sufriendo mucho, no salen las cosas, no me puede pasar venirme abajo, hay que seguir insistiendo y esperar a que llegue el gol", comentó haciendo autocrítica.

Se le hizo la misma pregunta que al míster: ¿Qué le pasa al equipo? Para él, "desde el partido de Cartagena a nivel de juego estamos bien, pero al final nos falta algo para marcar y si no marcas goles no llegan las victorias. Estamos a buen nivel posicional, somos dominadores pero no acabamos de llegar ni de marcar. Es más de lo mismo. Con un gol tonto se acaba el partido".

A nivel persona, afirmó estar "muy jodido como todo el equipo". "Hay que intentar llevar esta situación y que no afecte tanto. Me siento a gusto en la ciudad, en el club y con los compañeros pero estamos sufriendo mucho, eso nos está condenando", remarcó.

Por último, también comentó que Dani Barrio tras su error estaba muy fastidiado. "Quería venir porque no se esconde, al portero se le ve más". En cambio, el guardameta ni apareció ni hizo declaraciones".