Natxo González: "No puedo defender los números"

Ambiente fúnebre en la sala de prensa de La Rosaleda. El gesto de la cara de Natxo González lo decía todo. "La explicación, lo que habéis visto. Un buen primer tiempo, hemos acabado muy bien y en el segundo te hacen dos goles pronto, es un mazazo y el partido es otro. Más corazón que cabeza, esa es un poco la valoración del partido", comentó el míster del Málaga CF tras la derrota ante el Huesca.

"Estoy mal, cómo voy a estar, como estamos todos. Teníamos mucha ilusión, éramos optimistas en el descanso, estábamos creciendo, llegando bien, sales con la máxima ilusión y encajas pronto. Si vas primer en la clasificación no te afecta, pero en la situación en la que estamos a nivel emocional el equipo se resiente. Te meten el segundo rápido… Luego corremos, pero es difícil y más ante un equipo como este", explicó González.

Pese a todo, no siente que su puesto esté en peligro. "Mi situación es de tranquilidad. Tengo fuerzas, sé lo que es esto. Son momentos difíciles pero por supuesto que desde mi posición solo voy a transmitir optimismo, trabajo y buscar soluciones. Hablar de mi puesto de trabajo… Os entiendo pero jamás voy a responder. Se tomarán decisiones y ya está. No me volváis a preguntar porque no tiene sentido".

"Estoy triste", remarcó. En cuanto a los jugadores señalados, defendió que los suyos "son los primeros que quieren ganar. Su futuro depende de los resultados, como el mío y el de todos. Podemos estar más o menos acertados pero el malaguismo está triste como lo estamos todos".

¿Y cómo se frena esta pésima racha? "Ojalá te pudiera decir que haciendo esto el domingo que viene vamos a ganar", destacó el míster. "No nos queda otra más que seguir analizando qué es lo que está pasando. Es muy estrecha la línea entre caer a un lado u otro. Nadie podrá decir que los primeros 45 minutos del Málaga no han sido buenos. Salimos, una jugada desgraciada y se nos viene todo encima. En esta situación son todo desgracias, se lesiona Jairo... Eso emocionalmente duele y te toca, luego además se empiezan que si “jugadores mercenarios”. A veces no nos podemos en el pellejo de los profesionales, nos tiembla las piernas y el pulso. Entiendo a la gente, pero tenemos que solucionar esto".

Protesta de la afición del Málaga CF

Sobre el estallido de la afición contra la plantilla, Natxo aseguró comprender el malestar de muchos porque el equipo no se quedase unos minutos frente a la grada. "Estoy de acuerdo en que al final del partido hay que aguantar como campeones, yo no me quedo ni para lo bueno ni para lo malo, pero entiendo que el equipo tiene que responder a la afición. En cuanto a los errores de concentración, somos conscientes de ellos. Los que tienen contrato, los cedidos, todos nos jugamos algo. No es un problema de actitud".

En defensa a su plantilla, el vitoriano alegó que no valora "la falta de compromiso o de concentración de cada uno, yo ahí no puedo entrar. Tratamos de entrenar cada día todos los aspectos del juego. Quiero que entienda que, haces 45 minutos muy buenos y en un minuto se te va todo a la mierda. Por un error que no debería ser así pero es acumulable y luego te pesa".

Y si hace una semana ya estaba preocupado, esta nueva derrota hace que aumente ese malestar. "Entiendo todo y no soy quién para decir nada, cada uno es libre de pensar lo que quiera. No puedo hacer otra cosa. Ahí están los números, no puedo defenderlos. Lo que voy a intentar controlar sí, lo incontrolado dentro y fuera del juego ni puedo hacer nada. El Sporting golea, otros golean… Trato de que no me genere más inquietud de la que ya tengo, trato de tener la cabeza limpia para analizar otra vez. Estoy un poco más inquieto que la semana pasada, no es por la clasificación".

En cuanto a Jairo, que se tuvo que marchar del terreno de juego, comentó que sintió "un pinchazo" y que en los próximos días se verá si tiene contractura o rotura.

La lucha por mantener la categoría será el reto del Málaga CF de aquí a final de temporada, aunque para Natxo es algo en los que están involucrados "desde hace tiempo".

En cuanto a nombres propios, una buena noticia fue la inserción de Hicham. "Se le ha hecho el partido largo. Será importante, siempre lo ha sido, ahora tiene que tener continuidad en lo físico por el tema de las recaídas, pero es un jugador muy desequilibrante".

Si ha hablado con Manolo Gaspar de algo del futuro no quiso soltar prenda. "Después del partido nos damos un abrazo y ya está, no profundizamos en este tipo de cosas. Los partidos acaban, estamos tristes, en el día después nos vemos y poco más".