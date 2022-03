Al Málaga CF le está costando horrores establecerse en un clima de tranquilidad. Si en lo deportivo las cosas están como están, solo hace falta mirar a la clasificación, en el terreno institucional también es convulso e incierto. A través de un escrito presentado al Juzgado de Instrucción nº14 de Málaga, los representantes legales de BlueBay han pedido la revocación de la administración judicial de NAS Spain, calificando como "crítica" la situación actual del club.

Este documento, al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, alega que ya "han transcurrido 2 años y 4 meses desde que se iniciara la investigación (15/12/2019), y 1 año y 5 mes desde que se nombrara la Administración Judicial de NASSPAIN 2000 S.L. Por tanto, ya no estamos en la fase inicial de la investigación, sino en la última, a falta solo de la declaración de algunos de los investigados, por lo que la investigación se ha asegurado y, asimismo, ya no existe riesgo de desaparición de pruebas".

Creen que mantener estas medidas es innecesario porque "el patrimonio de la entidad Málaga Club de Fútbol SAD y de la entidad Nas Spain 2000 SL y Nas Football SLU (que sigue siendo titular de un pequeño porcentaje de acciones adquiridas con posterioridad por los querellados), de los derechos y expectativas de sus trabajadores y accionistas y, en su caso, de los inversores que podrían resultar eventualmente perjudicados, de actuaciones que puedan llevarse a cabo a través de las empresas participadas por el ahora querellado, está ya suficientemente protegido".

La situación deportiva del conjunto de Natxo González no pasa inadvertida en este escrito judicial. "En el plano deportivo (véanse la clasificación en LaLiga SmartBank, puesto 18 de 22, y la tendencia de los últimos resultados), la situación del Málaga Club de Fútbol SAD es crítica, de suerte que puede comprometer su permanencia en esta competición; corregir esta deriva requiere de decisiones empresariales urgentes, que no pueden adoptar ni la administración judicial ni la dirección deportiva, ya que exceden de sus responsabilidades y competencias. El club no puede seguir gobernado y dirigido judicialmente por más tiempo", remarcan desde la cadena hotelera, preocupados por el rumbo que ha tomado el club en las últimas semanas.