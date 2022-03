Solo unos minutos antes de emprender el viaje hacia Girona, Natxo González compareció en rueda de prensa consciente de que en Montilivi hay en juego mucho más que un partido.

Su situación laboral también repercute en su día a día, por lo general todos nos llevamos el trabajo a casa y a Natxo le pasa lo mismo. "Oye, papá, ¿te van a echar el viernes?", dijo el míster destacando que su hijo "sí está más pendiente de lo que se publica y yo me entero por él". Mientras tanto, el prefiere no preocuparse de más. "Estoy como las ocho semanas anteriores. Estoy tranquilo y preparado para todo. No soy tonto y sé de la situación, pero no hay nada ni nadie que me genere esa amargura o esa tristeza. El día a día. Mañana que vuelva a amanecer. Ya hace años que me he dado cuenta de que soy entrenador y tengo que saber gestionar estos momentos", remarcó el vitoriano.

Sabe que la afrenta de esta jornada, ante un equipo que quiere luchar por el acceso directo, será muy complicado pero él no piensa en volver a Málaga con otra derrota bajo el brazo. "No contemplo que vaya a perder, contemplo que vaya a ganar. Imagínate que yo pienso "como pierda me van a echar". Los entrenadores somos especiales en ese sentido. Qué voy a hacer, no tengo control sobre eso. Voy a intentar controlar lo que está en mis manos pero de lo que no tengo control no puedo hacer nada", destacó.

En el caso hipotético de que llegase esa destitución, Natxo no especifica si lo entendería. "No puedo defender los números que llevo, son indefendibles, pero lo que vale aquí son los números y no los puedo defender".

Asimismo, alegó que la responsabilidad de la situación del equipo es más global, no se puede atajar en un par de frases. "Eso es el análisis que tengáis que hacer cada uno. Lo que entendáis y veáis cada uno. Llevo aquí dos meses y es lo que puedo responder. Vosotros tenéis una visión más amplia, cada uno que saque sus conclusiones".