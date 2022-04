Guede: "Si el Málaga requiere de mí no le puedo decir que no"

Tras dirigir su primer entrenamiento, Pablo Guede vivió su puesta de largo ante los medios en la sala de prensa de La Rosaleda. Manolo Gaspar, director deportivo, le acompañó en su presentación y comenzó agradeciendo “la profesionalidad de Natxo” y dio a bienvenida al argentino “a su casa”. “Darle las gracias por todas las facilidades. Hemos hablado más veces. Que tenga suerte, seguro que sabe transmitir ese carácter ganador. Es un día importante para él, dijo el dirigente paleño”.

Pablo Guede llega a “su” Málaga en una situación complicada pero con la confianza de sacarla adelante. El argentino lo tiene claro: “Por experiencia propia, cuando el Málaga está unido es difícil que lo volteen. Depende de nosotros. No se dio la temporada como todos esperábamos, hay cuatro equipos por abajo y otros que podemos alcanzar”. El nuevo entrenador blanquiazul respondió a todas las preguntas como un malaguista más.

Reto en el Málaga

“Sí, es mucho lo que genera el Málaga en mí. Mucha responsabilidad, es el reto personal más importante de mi carrera”.

Primeras sensaciones en su regreso al Málaga

“Vi muy bien a la plantilla. La disposición hacia el trabajo fue brillante. A partir de ahí, empezar a crecer en el día a día. Con todo lo que rodea volver a Málaga, pisar La Rosaleda, ver todos los cambios… lo veo todo maravilloso. Satisfacción, alegría, la ciudad está espectacular. Cuando uno está enamorado a veces no ve lo malo. Estoy muy contento”.

Optimismo con Guede

“Lo vivo con tranquilidad. En mí genera lo mismo, lo transformo en responsabilidad. Esto es efímero, son resultados. Tratar de sacar los puntos que necesitamos y después valorar las cosas. Hay que empezar a trabajar y sacar resultados”.

Primer contacto con jugadores

“Hablé yo nada más. Terminé de hablar y nos fuimos a entrenar. Dije lo que pensaba, a partir de ahí a trabajar. Creo que hay que hablar poco y trabajar mucho en un montón de aspectos. Vi bien al equipo contra Girona. Lo declaré hace un mes, no veo a un equipo muerto. Y esto tiene que tener premio. Esperemos recogerlo”.

¿Por qué no se hizo hace dos meses?

“Porque estaba trabajando, tenía equipo. No estuvo la opción de estar libre. No hablamos por eso”.

¿Momento adecuado?

“Los sentimientos no se pueden manejar muchas veces. Si el Málaga requiere de mí en este momento no le puedo decir que no. Saben todo lo que siento por el club, por la ciudad. Para adelante. A dejarlo todo, eso es lo que hay”.

Propuesta de juego

“El tema anímico es importante, pero también creo que eso pasa por momentos. Hay que revertirlo lo más rápido posible. Te diría una sola cosa: que vaya siempre para adelante. Una cosa es innegociable, correr, meter y dejar todo cada vez que te pones esta camiseta. Día a día, semana a semana, ir creciendo a pasitos cortos. Entiendo que no tenemos tiempo, es inmediato. A partir de ahí, vamos. Iremos viendo como se desarrolla el juego. Tengo las cosas muy claras, tengo una forma de entrenar que una vez el equipo coge lo que quiero pudo ir variando, no todos los rivales requieren lo mismo. Si lo cogemos rápido, podemos variarlo. Línea de 3, de 4, presionar arriba, lo que convenga para sumar puntos. Me gusta el fútbol ofensivo. Tengo una cosa que es la presión organizada, hay que ver capaces si somos capaces de lograrlo”.

Loren

“Si nosotros tenemos que poner todo en la espalda de un chico de 17 años, creo que nos vamos a cargar al chaval. Hay que dejarlo tranquilo, que se entrene como uno más. Tendrá las mismas oportunidades, es uno más. Con su trabajo diario dirá si está para entrar o no. Por supuesto que es bueno, el club hizo un esfuerzo por retenerlo. Pero de ahí a que tenga que meter todos los goles del equipo…Uno más. En los clubes en los que estuve saque muchos chicos, vamos a ver si es el momento o no”.

Plantilla

“No tengo nada negativo. Espectacular. Arrancamos y le metimos intensidad. Es lo que me gusta. Brillante. Me gustó la disposición para entrenar. El partido del viernes fue jodido, venirte sin nada después del buen partido te toca. Para adelante. Este equipo no está muerto. Este equipo quiere. Tendrán que acompañarlo los resultados”.

Clasificación

“Lo veo de otra manera, estamos a tres del Sporting. Hay cuatro equipos que les gustaría estar en nuestra posición. Somos su objetivo inmediato. Hay plantilla para mirar a los que están arriba nuestro. Prefiero ver el vaso medio lleno. Hace varios partidos que no se gana, prefiero mirar hacia arriba. Nos tenemos que centrar en lo nuestro, sacar nuestros partidos adelante. Cuanto más unidos estemos todos, y digo todos, afición, club, prensa, jugadores… es cuando más fácil se hacen las cosas. Por experiencia propia, cuando el Málaga está unido es difícil que lo volteen. Depende de nosotros. No se dio la temporada como todos esperábamos, hay cuatro equipos por abajo y otros que podemos alcanzar. Depende como uno lo quiera ver”.

Staff técnico

“Para el momento que toca ahora mismo es lo mejor. Tener la gente de la casa que está capacitada. Tienen sangre blanquiazul en las venas. No creía que era el momento para venir con el cuerpo técnico y pegar un cambio rotundo. Los conozco a todos. Estoy feliz de compartir con ellos, creo que es lo mejor. En estos momentos no hay mejor que ellos, conocen todo para mi primera experiencia en Europa. Por eso lo hice de esta manera”.

Gol

“Soy un convencido de que defender y atacar es una cuestión de equipo. Estoy convencido de que el equipo está por encima de las individualidades. Hay partidos que se generó mucho y no fuimos capaces de meter. Contra el Amorebieta se generó menos y se ganó. Hay que trabajar sobre eso. Lo tengo muy claro. Pero también en lo defensivo, todo. Son pequeños detalles. Ajustando eso que te hace ganar o perder, estando más alerta en defensa y ataque, lo podemos lograr”.

Llamada del Málaga

“Estaba en Buenos Aires con mi madre. No la esperaba. Siempre con la esperanza y la ilusión intacta. Siempre”.

Mensaje a la afición

“Hay que llenar La Rosaleda. Que apoye como siempre en los momentos difíciles. Es así. Cuando subimos lo teníamos más difícil. Vamos a ser lo que somos los malagueños, apoyar más que nunca. Luego sacaremos las conclusiones. Ahora, más malaguistas que nunca. Todos. Si estamos en un mal momento, más y mejor. Es lo más importante. Es lo que creo y lo que me ilusiona. Es mi ilusión, me encantaría 28.000 ahí. Sería alucinante”.

Tensión en la plantilla

“No tengo ni idea en ese sentido. Los dos entrenadores que pasaron antes son muy buenos. No estoy enterado de los rifirrafes. Si es bueno o malo, lo dirá el tiempo. Hoy los vi que los tuve que parar, no paraban de correr. Vamos para adelante”.

Felicitaciones

“Muchísimos. Tengo que abrir el Whats App. Cuando tenga 15 minutos me pondré a contestar. No me olvido de la gente con la que empecé. Juval, El Palo… gracias a ellos puedo cumplir un sueño”.