Adrián: "El primer paso es creer que lo vamos a conseguir"

Adrián López ya jugó sus primeros minutos en su segunda etapa en el Málaga CF el viernes pasado en Montilivi y hoy martes tuvo su estreno en la sala de prensa de La Rosaleda ante los medios. Acompañado de Manolo Gaspar en su presentación, el delantero asturiano aseguró que vuelve a un sitio que considera “su casa” y dijo sentirse en condiciones de ayudar el equipo a salvarse en este tramo final de competición: “Me encuentro bien. Tengo ganas de empezar lo antes posible. Quiero ir cada día a más y ayudar al equipo en lo que pueda”.

Sensaciones

“La verdad es que ha sido complicada esta racha que he pasado. Ahora muy contento, me encuentro bien y lo más importante, muy ilusionado con volver a vestir la camiseta del Málaga. Es un de los sitios que considero mi casa, siempre he notado el cariño de la gente. Siempre he tenido vínculo con Málaga por mi familia. Motivado. Me encuentro bien. Tenía ganas de empezar lo antes posible. Ya pude ir convocado el pasado partido. Ahora quiere ir cada día a más y ayudar al equipo en lo que pueda”.

Pablo Guede

“Ha sido muy intenso. Llega con ideas muy claras. Nos lo ha hecho saber en estos dos días de entrenamiento, transmite muy claro lo que quiere de nosotros. El equipo va a responder bien. Hay que intentar cuanto antes coger los datos que nos da y llevarlos al partido. Es importante que cuanto antes entendamos bien el mensaje que nos manda. Los entrenamientos están siendo muy intensos. Todo el mundo metido. Este final es muy importante para nosotros. Preparar cada partido como si fuera el último. Podemos ganar a cualquier equipo. Es fútbol, puedes no ganar, pero esa mentalidad nos va a dar mucho ánimo”.

Rol en el equipo

“Quiero ayudar, si puede ser con goles y asistencias, mejor. Los que jugamos arriba tenemos más responsabilidad en ese ámbito. Desde la parte que me toca quizás tengo más experiencia que otros jugadores jóvenes, desde ahí también intentar ayudar. Es importante. Hay una buena mezcla. Es bueno un equipo que tenga todas esas virtudes”.

Clasificación

“Yo veo que el míster transmite algo positivo. Mi pensamiento también es así. Nos hubiese gustado sacar más puntos. En los últimos partidos se mereció más, desde mi punto de vista. Pequeños detalles marcan partidos. Vamos mejorando cosas. La victoria cada vez está más cerca. El primer paso es creer que lo vamos a conseguir. La mentalidad tiene que ser que en nuestra casa el equipo que va a ganar somos nosotros”.

Contrato

“Ahora mismo lo que hemos hecho es hasta final de temporada. Tenemos que poner nuestra atención en esto. Cuando termine ya hablaremos lo que se puede hacer o no”.

Estreno goleador contra el Valladolid

“Claro que firmaría. Que marque quien sea y podamos ganar. Es lo que necesitamos, una victoria nos vendrá bien en todos los sentidos. A nivel clasificación, a nivel anímico. Ganar te da mucho ánimo. Lo importante es hacer un buen partido, prepararlo bien y sacar los tres puntos”.

Conversaciones con el club

“Las conversaciones empezaron en invierno. Tuve la mala pata de la lesión que tuve. A principio de liga no hubo tanta conversación. Estaba pensando en cosas de fuera que no se dieron. Mi decisión fue venir, hubo que esperar, se guardó una ficha. Ahora me encuentro bien. Ya he podido entrar con el equipo. Desde el momento que hubo la opción de estar aquí me hizo bastante ilusión”.

Vestuario

“Creo que hay mezcla. Pasa en todos los equipos. Tenemos gente muy joven, tienen que ir aprendiendo en cada entrenamiento, entrenadores, jugadores veteranos… Poco a poco van mejorando. Esa juventud te puede dar un físico que otro equipo no te daría. Creo que es muy bueno tener esa mezcla. Veo personalmente que hay un equipo para sacar más rendimiento. En ello estamos. No hemos sacado lo que se ha merecido. Hay que seguir, la recompensa va a llegar, no tengo ninguna duda”.

Veteranía

“Siempre voy a intentar ayudar desde la posición que me toque. En el campo, en el entrenamiento, en el vestuario. Me gusta ayudar, hablar con la gente. Desde lo que me toque voy a aportar. La gente más veterana y capitanes tenemos que ayudar”.