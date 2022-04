El Málaga CF hace poca autocrítica de la campaña de abonados y de la relación con la afición

El Málaga CF y los aficionados tienen dos perspectivas muy distintas de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos a lo largo de la temporada. En su comparecencia, José María Muñoz fue preguntado por temas controvertidos, pero necesarios, sobre la campaña de abonos o las polémicas del último partido con el Huesca por los asientos sucios y el recibimiento fantasma.

¿Fracaso en la campaña?

Los números que ha logrado el Málaga CF este curso en su campaña de abonados está muy, pero que muy por debajo de lo esperado por todos y José María Muñoz lo sabe. Ahí no tiene excusa ni escapatoria. «Actualmente hay 13.300. Muy por debajo de las pretensiones y mi objetivo que eran los 20.000. Ha sido un año muy atípico y con limitaciones. Hay que entonar el mea culpa, porque a los aficionados hay que darles y quizás no lo hemos hecho. Me fijo en otras ciudades inferiores que tienen más abonados, como el Recreativo». Una autocrítica que deja entrever el disgusto del administrador con la campaña de abonados realizada antes de comenzar la temporada, pero que sigue sin arrojar soluciones a todo este asunto.

Quejas de los abonados

Costó arrancar de la boca del administrador una disculpa por los numerosos problemas que han ido relatando los abonados blanquiazules en lo que llevamos de curso.

Para ello, las redes sociales suelen reflejar el sentir de los seguidores blanquiazules y, entre una cosa y otra, en las últimas semanas se han convertido en un hervidero. «Hubo solamente tres reclamaciones a consumo, y todas se desestimaron. De todas esas quejas, que hayan llegado aquí al club son pocas. La autocrítica toda, ¿la responsabilidad al jefe de área de todo lo que nos ha pasado en agosto y septiembre? Demagogia es decir y no dar datos. ¿Hemos fracasado en la campaña de abonos? Perfecto».

El barro de La Rosaleda

También salió a relucir el pésimo estado en el que los seguidores se encontraron los asientos de La Rosaleda de cara al último partido en casa ante el Huesca. «Hasta el viernes de madrugada estuvo lloviendo barro. Lo hizo toda la semana. Hubo cuatro cuadrillas de 10 personas limpiando las sillas y quitando el barro. No se pudo completar esa tarea porque había mucho barro incrustado». De esta forma, quiso justificar la labor del club a la hora de cuidar las instalaciones para que los abonados y asistentes pudieran disfrutar de las mismas.

Recibimiento fallido

Por último, se volvió a hablar de la mala coordinación en el recibimiento organizado por la afición el sábado en la previa del choque ante el Huesca. «No es lo mismo que vengan en autobús a que vengan en sus coches. Se planteó una salida de los jugadores y no había nadie, se equivocaron y se fueron a otro sitio. Es el error de dos personas que entendieron una cosa distinta, y se les hizo saber cuando se realizó ese encuentro con la plantilla».