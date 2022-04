El estreno de Pablo Guede como entrenador del Málaga CF está a punto de producirse y, como está estipulado, en este Viernes de Dolores ha dado su primera rueda de prensa prepartido. el argentino no dio pistas, se reservó sus cartas y destacó que "todos saben cómo me gusta jugar y enfrentar cada partido. Prefiero no decir si vamos a presionar o a meternos atrás. Si hay algo que no se negocia es la actitud y la intensidad. Tiene que ir implícito para todos los jugadores siempre, jueguen o no jueguen".

Guede ha trabajado en lo deportivo, pero también en lo emocional. Se ha encontrado a un vestuario frustrado que veía como su esfuerzo se quedaba sin recompensa. "El equipo tiene muchas cosas, pero uno necesita ese pelín de suerte para definir un partido o no perderlo; eso nos está esquivando un poco. El ejemplo es el Girona y ya ha pasado más de una vez. Anímicamente los vi con disposición al trabajo, excelente, ese es el camino: que el jugador no tire la toalla, al revés, con ese veneno para revertir las cosas", destacó. Viene con ideas tan claras, que aseguró que "desde el lunes" sabía qué equipo iba a sacar al terreno de juego. "Hay que elegir a los artistas, pero soy de cambiar… o no. Depende de cómo se desarrolle el partido y de la alineación". En cuanto a los tocados, un número de jugadores bastante alto, el entrenador informó que "no llega ninguno". Y sobre el dilema de la portería, que Natxo reavivó en su último encuentro tras elegir a Dani Martín como cancerbero titular, Guede optó por las bromas: "Te doy el nombre, Dani (risas)". Otra posición controvertida es la delantera, la falta de gol es una realidad y todavía nadie ha podido ponerle remedio. "Lo de Brandon no me preocupa, no es una obsesión que falle ocasiones. Hay que tratar de ponerlo en disposición para que las pueda meter". Guede, en su línea de mantener el misticismo, tampoco soltó prenda sobre si piensa en Loren para reactivar el ataque: "No van a sacarme nunca esa información, no voy a comentar nada sobre la alineación. Estuvo bien durante la semana, lo vimos, hizo un golazo en el entrenamiento y vuelvo a repetir lo que dije en la presentación. Estaríamos perjudicándole si le damos esa responsabilidad. Es un buen futbolista". El rival, un Real Valladolid que busca el ascenso, no lo podrá fácil. Para tratar a un equipo de la parte alta de la clasificación, Guede hizo hincapié en que "es fundamental no quedarnos con 10. Que cuando vayamos, lo hagamos fuerte pero con cabeza porque con 10 se nos va a complicar mucho más. Yo tengo claro cómo es, pero no te lo voy a decir".