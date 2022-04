Guede: "Le exijo al equipo porque sé lo que pueden dar"

El punto quizá se quedó corto, pero en la sala de prensa Guede estaba sonriente, feliz y satisfecho por el trabajo realizado por los suyos. "La verdad que fue un partido tremendo, creo que de los dos equipos. Por momentos pudimos contrarrestas al Valladolid, por momentos no lo pudimos dominar porque tiene un juego muy bueno. El punto es justo, cuando te pones 2-0 crees que lo tienes ahí pero con el Valladolid no es fácil. Generamos, no nos quedamos con el empate ni nada de eso, generamos para hacer algo más. Más que nada me quedo con la actitud, el querer de los jugadores y que de aquí para adelante no podemos bajar la intensidad ni la entrega".

El punto de partida es bueno y el míster avisa que "de aquí no va a bajar, no porque yo diga sin porque ellos quieren". Además, remarca que lo vivido este sábado en La Rosaleda es balsámico para los futbolistas. "Todo lo de hoy es una caricia que ellos necesitaban, se mataron. Hay que seguir metiendo a todos para seguir sumando puntos que es lo que nos toca".

Guede no quiso más protagonismo de la cuenta y destacó "toda la responsabilidad es de los jugadores". "Creo en eso, siempre lo digo, soy un convenido de que son los jugadores. Ver a los chicos cómo se tiraban, recuperaban las pelotas, seguían corriendo, eso tiene que ser el Málaga y los jugadores tienen que transmitir eso a la gente, más allá de ganar, empatar o perder".

En referencia los cinco minutos en los que Weissman devolvió el empate al marcador, Guede sorprendió afirmando que no vio el segundo tanto. "Estaba en el banquillo preparando los cambios, no vi la jugada del gol, no se qué pasó", afirmó. "El Valladolid ataca por todos los lados, tiene jugadores desequilibrantes en todas las líneas. Lo que no nos podemos permitir es el primer gol, pero que ahí sí que tenemos que mejorar. El Valladolid te puede meter goles de cualquier manera y a nosotros no nos pueden meter un gol así", analizó el argentino.

Sobre la buena actuación de Dani Martín, Guede lo ratificó aunque dijo que "el arquero está para parar" y optó por resaltar el trabajo de todo el equipo. "Si vemos las últimas salidas del Valladolid, los goles que marcó y todo, también es mérito de los futbolistas de todo el equipo de poder contrarrestar la virtud del ataque. Cuando nosotros tuvimos paciencia y nos adueñamos de la pelota les llegamos a la portería como para meter un gol más".

La intensidad será una constante en el conjunto del argentino. "No me preocupa el aspecto físico nada, de verdad. Estamos capacitados para hacer ese esfuerzo, sino no lo exigiría porque se me terminarían rompiendo todos. Les exijo porque sé que lo pueden dar y que están bien", destacó el técnico bonaerense.

En cuanto al sistema de juego, el míster optó por tres centrales y dos carrileros porque "el Valladolid tiene un juego interior buenísimo, había que obligarlos a ir por fuera porque por dentro van al arquero. Eso buscaba, hacer un seis contra cinco y que ellos tuvieran la superioridad numérica para que Brandon y Vadillo se metieran como se metieron. Me encantó el trabajo del equipo". A Guede le gustó el primer gol porque lo trabajaron. "Sabíamos que podíamos llegar así. Fallo, me levanto y sigo. No vi a ningún jugador lamentarse ni quejarse, eso tiene que ser. Si te lamentas no vas para adelante. Eso es una de las cosa positivas que tuvo el equipo, seguir generando situaciones de gol".

¿Y lo que queda ahora? "Nosotros ya tenemos que pensar en el Leganés, no tenemos tiempo que perder en si ganó este o el otro. Lo mejor es deponer de nosotros, lo que tenemos que hacer es pensar en el Leganés, cómo les vamos a ganar. Después veremos dónde nos pone la liga. Cuando termine la liga en el 95 o 98 por ciento la liga te pone donde debes estar. No quiero perder tiempo en eso, mañana ya estoy con el Leganés y en depender de nosotros".

A nivel mental, Guede aseguró que no tuvo que "resetear nada". "Pero les puse una valla: de acá para arriba, no podemos bajar lo que hicimos hoy".

Además de lo deportivo, a nivel personal Guede un especial regreso a Martiricos. "Es difícil quedarme con un momento solo. Las emociones son encontradas, uno tiene que estar centrado y metido en el partido como lo estuvimos, pero igual las emociones, ver a la gente, como ha apoyado en esa última falta que explota. Se te ponen los vellos de punta. Seguramente tendremos más momentos de esos si tenemos la entrega. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos". Por último, reafirmando sus palabras de la presentación, destacó que no se va a quitar el escudo del Málaga CF que lució en una sudadera.