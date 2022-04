Jornada propicia para la tranquilidad del Málaga CF

El debut de Pablo Guede como entrenador del Málaga CF se saldó con un empate que dejó grandes sensaciones. Pero más allá de la cara que mostró el equipo ante el que era segundo clasificado de LaLiga SmartBank, la realidad es que el conjunto blanquiazul sumó un punto que se hizo bueno gracias a las derrotas de sus perseguidores en la tabla.

El empate logrado frente a los pucelanos puede ser más importante de lo que parece. Los blanquiazules aventajaban en seis puntos a la Real Sociedad B y al Amorebieta, y con el equipo txuri-urdin tiene perdido el average particular y frente al Amorebieta igualado, aunque el general favorece claramente a los vascos. Esto quería decir que en dos jornadas podían alcanzar al Málaga en la tabla, y ahora ya son tres. Es decir, que los rivales necesitarían, como mínimo, tres fechas a falta de siete para poder dar caza a los de Guede, suponiendo que saquen todos sus encuentros adelante y los de Martiricos apenas sumen.

La distancia ahora es de siete puntos con respecto al Amorebieta (19º) y la Real Sociedad B (20º) y de nueve con el Fuenlabrada (21º). Y todo esto a falta de solo 21 puntos por jugar.

La ventaja es considerable pero aún no definitiva para estar tranquilos. Por eso es importante sacar los puntos suficientes para asegurar la permanencia cuanto antes y evitar un sufrimiento innecesario en las últimas jornadas del campeonato. Y esta jornada que dará comienzo mañana viernes puede ser propicia para que los blanquiazules den ese salto definitivo.

El Málaga se desplaza hasta Butarque para medirse al Leganés este sábado (16.00 horas). Será un partido complicado, pero no hay que olvidar que en estas semanas decisivas no es lo mismo enfrentarse un rival que se está jugando la vida, ya sea para ascender o para no bajar, que a un equipo con los deberes hechos. Y precisamente el Leganés es uno de esos conjuntos con ya pocos objetivos por cumplir esta temporada. A falta de siete jornadas, se encuentra con 14 puntos de ventaja sobre el descenso y está lejos de los puestos de play off, a nueve. Tras un año complicado, donde han estado todo el curso en la parte baja, han conseguido enganchar una buena serie de resultados que le ha sacado de la quema. Así que contra los blanquiazules podrían jugar con la relajación (ojalá) de tener la temporada prácticamente finiquitada.

Por contra, los rivales del Málaga por evitar el descenso tendrán partidos muy duros, sobre todo la Real Sociedad B y el Fuenlabrada. El Amorebieta será el primero de todos en jugar, lo hará este viernes (21.00 horas) en su estadio frente al Mirandés. Los burgaleses son uno de los equipos más en forma de las últimas semanas, ha sumado 13 de los últimos 15 puntos posibles, y quiere cerrar ya definitivamente el capítulo de la permanencia. Ahora mismo, aventaja en 13 puntos a su rival, así que con no perder ya tendría su salvación en el bolsillo.

Los huesos más duros de roer serán para el Fuenlabrada y la Real B. El equipo madrileño jugará el domingo (18.15 horas) en el campo del Tenerife, cuarto clasificado y con la necesidad de sumar para asegurarse el play off. Y la jornada la cerrarán el lunes (19.00 horas) el Girona y el filial txuri-urdin en Montilivi. Los catalanes son quintos y aventajan en cinco puntos al 7º, así que tampoco pueden descuidarse demasiado si quieren amarrar su clasificación para las eliminatorias por el ascenso.

Por suerte, el Málaga depende de sí mismo y con un triunfo en Butarque daría un puñetazo sobre la mesa casi definitivo. Pero por si acaso, no estaría demás que sus rivales siguieran fallando, para la tranquilidad de todos.