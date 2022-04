Guede: "Los futbolistas tuvieron el premio que merecen"

Feliz y satisfecho, pero a la vez contenido. Así se mostró Pablo Adrián Guede en la rueda de prensa postpartido en Butarque. Ganar 0-3 en un momento de gran necesidad y después de mucho sufrimiento es, a ojos del técnico, lo que merecían sus jugadores. "El Leganés es un gran equipo que nos puso en un aprieto, en ningún momento pensé que no se jugaban nada", comentó el técnico.

"Estuvimos bien en las dos áreas, defendiendo con intensidad cuando tocaba y llegamos al arco rival cuando pudimos. Con los goles se desvirtúa todo, pero me voy contento por los futbolistas", remarcó.

En la sala de prensa se habló de "suerte". Guede sonrió y aclaró que el fútbol "es un juego", y en todo juego está presente el azar. "Creo que hoy a esa "suerte" la ayudamos. Fue la jugada más peligrosa que tuvieron. La sacó porque para eso está. Por una jugada que hicieron bien y salieron a la contra, no puede opacar el gran trabajo que hicieron mis chicos", analizó.

El vestuario celebró la victoria, pero el entrenador subrayó que él ya está pensando en el próximo encuentro. "El martes empezamos a pensar en el Eibar, quedan seis partidos. Está bien que estén contentos porque tuvieron el premio que se merecen por su trabajo. Hay que seguir con la dinámica".

También se habló de dos jugadores en concreto que hasta hace no mucho tenían un papel muy secundario y que en Butarque lograron marcar: Antoñín y Sekou. "No voy a hablar de lo anterior, sí puedo hablar que desde que llegué entrenaron siempre al 100%. Me decidí por otros dos delanteros y merecían jugar. Hoy fue Antoñín. Bendito problema que los cautro puntas marcaron goles en los dos partidos".

A nivel personal, para Guede todavía "es muy pronto" para asimilar lo que está viviendo en su regreso a Málaga y al Málaga CF. "Pero mi cabeza ya está en Eibar, no puedo dejar 15 minutos para disfrutar porque esto es de los jugadores. Contento, pero por ellos sobre todo".