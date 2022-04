El Málaga CF, juez del ascenso y el play off

El Málaga CF tiene a tiro certificar su permanencia. Los de Pablo Guede tienen siete puntos de ventaja sobre el descenso a falta de seis jornadas, una renta amplia que permite tener tranquilidad pero que aún no es definitiva y, por lo tanto, obliga a los blanquiazules a conseguir algún que otro punto cuanto antes para evitar llegar a las últimas jornadas sin los deberes hechos.

Llegan las jornadas donde ya no hay marcha atrás, cada equipo peleará en estas últimas semanas por culminar objetivos, tanto por arriba como por abajo. Por desgracia, los de Martiricos este curso no pelean por subir directamente a LaLiga Santander o meterse en el play off de ascenso, pero otros muchos equipos sí están en esos menesteres todavía. Y cuatro de ellos todavía tienen que verse con el Málaga, así que será el conjunto blanquiazul uno de los que ‘decida’ quién pelea y quién no por subir de categoría.

Menos mal que los de Guede consiguieron ganar el sábado en Butarque (0-3) y pudieron mantener una renta de siete puntos con respecto al Amorebieta (19º), porque lo que les viene ahora por delante es de aúpa. En las próximas cuatro jornadas, el Málaga deberá enfrentarse a cuatro de los siete primeros clasificados, casi nada.

En primer lugar, visitará La Rosaleda el Eibar, líder de Segunda División y candidato, por tanto, a ascender de forma directa a Primera. Si en el estreno de Pablo Guede el Málaga dejó sin dos puntos al Valladolid, ahora intentará, como mínimo, hacer lo mismo con el conjunto armero. Y si le puede arrebatar los tres, pues mejor.

En estos momentos, el Eibar es primero con 68 puntos, seguido del Almería, con 67, y del Valladolid, tercero, con 66. Estos tres equipos, salvo remontada espectacular del Tenerife (62 puntos), se jugarán los dos billetes para subir sin necesidad de jugar un play off a LaLiga Santander. Está todo tan igualado por arriba que cada punto será determinante, así que lo que ocurra este sábado entre el Málaga y el Eibar en La Rosaleda tendrá su incidencia en la clasificación final.

Tras recibir la líder, el Málaga deberá medirse a tres equipos cuyo objetivo principal ahora es ser uno de los cuatro clubes que juegue las eliminatorias por subir a Primera. En la jornada 38, los blanquiazules viajarán hasta las islas para visitar a Las Palmas (viernes 29, 22.00 horas -horario peninsular-). El conjunto canario es 7º con 54 puntos, a tres del play off.

Tras ese encuentro, el equipo de Guede regresará a Martiricos para jugar frente al Real Oviedo en la jornada 39, en la primera semana de mayo. El conjunto asturiano ocupa en estos momentos la sexta plaza, última de las que dan derecho a jugar el play off, con 57 puntos, tres por encima de Las Palmas, equipo al que se medirá el Málaga una jornada antes.

Y para terminar este ‘Tourmalet’, los blanquiazules volverán a las Islas Canarias para medir fuerzas con el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Los de Ramis van cuartos con 62 puntos, ocho más que el séptimo, así que lo tienen muy bien para jugar ese play off. Y mirando hacia arriba, tienen a cinco puntos al Almería, segundo. Aún cuentan con opciones de ascenso directo, pero tendrían que fallar más de la cuenta dos de los tres primeros.

El calendario del Málaga suaviza en las últimas dos jornadas. A priori sus dos rivales no se jugarán más que el honor. Recibirá en La Rosaleda al Burgos en la jornada 41 y luego cerrará la temporada en el Anxo Carro frente al Lugo.