Antoñín ha sido incluido en el once ideal de la jornada 36 de LaLiga SmartBank tras su gran actuación en la victoria del equipo blanquiazul en campo del Leganés (0-3). El de La Palmilla provocó el penalti que permitió a Álvaro Vadillo abrir el marcador y luego ejecutó la segunda pena máxima para ampliar diferencias.

Más allá del tanto o de provocar el primer penalti, Antoñín trabajó de forma incansable durante todo el choque, al igual que lo hizo en el tramo final del encuentro frente al Valladolid, cuando Guede le dio la oportunidad de salir al campo. El atacante blanquiazul parece otro desde la llegada del argentino al banquillo local de La Rosaleda.

El malagueño comparte delantera en este once ideal con dos delanteros de la talla de Enric Gallego (Tenerife) y Fernando Llorente (Eibar). El once completo está formado por: Herrero, Cornud, Pascanu, Arnau Martínez, Edu Espiau, De Blasis, Álvaro Peña, Pablo Valcarce, Enric Gallego, Fernando Llorente y Antoñín.