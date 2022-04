Yanis Rahmani: Protagonista en Málaga; segunda espada en Eibar

Yanis Rahmani fue uno de los jugadores referencia del Málaga CF 2020-21 que consiguió la permanencia a las órdenes de Sergio Pellicer. El francoargelino llegó al club en calidad de cedido, procedente del Almería en los últimos días del mercado estival, tras la venta de Tete Morente al Elche, y se convirtió en uno de los hombres más importante del equipo de la pasada campaña.

El extremo formó una gran sociedad con Pablo Chavarría que dio muchos puntos al Málaga. Rahmani terminó LaLiga como pichichi del equipo, igualado con cinco goles con Luis Muñoz, y además también fue el máximo asistente de la plantilla, también con cinco. Durante el pasado verano se especuló con la posibilidad de que pudiera volver al club, pero finalmente el Almería y el Eibar, rival del Málaga de este sábado, llegaron a un acuerdo para el traspaso del jugador, algo a lo que la entidad de Martiricos no podía aspirar.

Su vuelta a Málaga no cuajó, pero Yanis no cierra las puertas a poder regresar en el futuro. «Me encantaría volver. No sé cuándo, tengo cuatro años firmados en el Éibar, pero nunca se sabe. Lo importante es que ese club siga creciendo. Tengo ganas de ir ya el sábado y saludar a los amigos», dijo el martes en los micrófonos de Cope Málaga. «Fue una pena jugar sin público, pero es un orgullo jugar en ese club. Aunque sea como rival es un placer. No pude disfrutar de la gente. Los que siguen ahora deben valorar lo que tienen. Es una pasada ese estadio», añadió.

Precisamente será este sábado cuando regrese a La Rosaleda, aunque en esta ocasión como rival, en las filas del Eibar. Al francoargelino le está costando esta temporada tener los minutos y el protagonismo del que gozó en el Málaga hace un año. La alta competencia en un equipo que está peleando por subir de manera directa a LaLiga Santander le está dejando en un segundo plano.

Las cifras de Rahmani este año están muy lejos de las que firmó como blanquiazul. En total ha participado en 23 encuentros, 20 de Liga y tres de Copa del Rey, en los que ha disfrutado de 754 minutos. Todavía no ha conseguido ver puerta, ni en una competición ni en otra, y no ha sido hasta esta pasada jornada cuando dio su primera asistencia. Puso un buen centro para que Llorente anotara el empate frente a Las Palmas a 10 minutos del final (2-2).

Dentro de dos días, Yanis Rahmani volverá a pisar el césped de La Rosaleda, si su entrenador considera oportuno darle minutos. Pero lo que es seguro es que la afición blanquiazul le brindará una gran recibimiento. En un año tan complicado como el pasado, el extremo dio la cara de inicio a fin. Y eso no se puede olvidar tan fácilmente.