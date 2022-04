Guede: "No podemos descentrarnos del Eibar, lo vamos a pasar mal si pensamos en el descenso"

A menos de 48 horas del próximo partido del Málaga CF, Pablo Guede, en su línea habitual, no ha querido desvelar ni una sola pista de lo que se encontrará la afición en La Rosaleda. ¿Tres centrales? ¿Habitual defensa de cuatro? Absolutamente nada. Aunque sí que ha anunciado algunas dudas sobre el estado físico de algunos jugadores para este sábado o sus sensaciones sobre esa cifra de 154 días sin ganar como local.

Lo que sí que ha querido confirmar es que no van más allá de este sábado, tampoco en ese decisivo Real Sociedad B-Amorebieta: "No podemos pensar ni en lo bueno o en lo malo. No podemos permitirnos descentrarnos ni un segundo del partido que viene. Si pensamos en el descenso vamos a pasarlo muy mal, estemos o no salvados. Ahora solo el Eibar. No me preocupa el resto"

Este sábado (18.30 horas) visita las instalaciones de Martiricos el líder de LaLiga SmartBank y claro aspirante al ascenso directo, un conjunto del que el entrenador blanquiazul lo destaca todo: "El orden defensivo, todas las formas de atacar, los mediocentros determinantes, los delanteros, el juego por arriba, la pelota parada... todo. Es el mejor equipo". Nadie ha dicho que vaya a ser sencillo, pero la ilusión en estos momentos permite soñar con todo. "No va a ser fácil, pero tenemos que salir a competir en muchas facetas y problemas que nos va a meter el Eibar. Es un gran equipo tácticamente. Es muy difícil pillarlos desordenados. Va a ser un buen partido".

Sobre los jugadores que han tenido problemas físicos durante la semana ha puesto algo de luz: "Genaro tuvo un par de días fiebre, vamos a ver si llega o no llega. Lombán está ahí que le falta un poquito, pero va bien. Cufré se metió directamente. Juande me parece que no va a llegar. Jairo se reincorporó y entrenó toda la semana con nosotros. Paulino no pudo el jueves porque está un poco resfriado. Antoñín también se sintió mal estos días. Hoy pudimos estar bien".

No obstante, sigue manteniendo toda la cautela posible con esa posible reincorporación de Luis Muñoz, sobre quien confirma que no está para jugar aún. "Es una alegría tremenda poder contar con él en el banquillo porque el esfuerzo fue espectacular. El otro día le di el premio de ir convocado y me puso muy contento. Ahora es cuestión de tiempo, de que siga ganando ritmo. Cada día está mejor, pero de ahí a que juegue hay un camino muy largo. No dudé ni un solo minuto cuando el doctor me dijo 'llévalo convocado'''.

Sin algunos de ellos que seguirán siendo baja y con el resto de la plantilla tratará de poner fin a esos 154 días de calvario que acumula La Rosaleda sin ver ganar a su equipo. El propio técnico ha reconocido que no es una cifra que le preocupe. "No me preocupa que estemos desde noviembre sin ganar en casa. Es una cuestión que no nos debe invadir, debemos seguir sumando. Sería buenísimo ganar con La Rosaleda repleta, pero tenemos que tener los pies en el suelo hacia donde vamos. El objetivo es seguir sumando, si es ganando mejor", explicó Pablo Guede sobre esa racha.

Si no le da importancia a ese número, tampoco se reconoce a sí mismo el mérito del cambio, directamente a los jugadores. Lo mismo ocurre con ese acierto goleador que ha vuelto en el área rival. "Los delanteros se están matando de forma excelente en los entrenamientos para ponérmelo complicado a la hora de decidir. Ese es el camino. En algunos partidos serán importantes desde donde les toque, eso es mérito de ellos. Brandon venía de marcar, Antoñin lo hizo, Vadillo sigue marcando y Sekou marcó. Roberto también sigue trabajando como el mejor en los entrenamientos", afirmó sobre la reaparición del gol.

En cuanto a la vida extradeportiva de los jugadores también fue preguntado y quiso zanjar el tema con tranquilidad: "Que salgan cuando no tienen que salir no lo voy a permitir. Les cae un puro tremendo. Si estaban festejando en sus días libres, ¿qué me va a molestar?... Si me salen un miércoles cuando se entrena un jueves, ahí tienen la puerta. Si fue un sábado por la noche después de ganar, con un domingo y un lunes libre... les dije que podían hacer lo que quisiera, pero el martes a entrenar como cabrones. 7 kilómetros el martes y 8.1 el miércoles, incluso algunos se acercaron a los 9. Eso es innegociable".

Así que con la entrega de todos los jugadores y con algunas dudas aún por resolver, lo único que le queda por pedir a Pablo Guede es al público: "Sabemos lo que representa la afición cuando estamos todos al mismo lado en este club y no podemos perderlo. Me encantaría acercarnos a los 30.000. Sería una alegría porque nos merecemos ver La Rosaleda repleta. Hay que seguir ganando para eso".