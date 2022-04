Pablo Guede salió a sala de prensa muy orgulloso con la actitud de sus jugadores pese a la derrota ante el Eibar, líder de Segunda. El técnico blanquiazul fue claro a la hora de explicar que hubo dos partidos, uno donde dominó el Málaga y otro tras la expulsión de Escassi. Sobre la actuación arbitral, no quiso opinar: “No me vas a escuchar nunca hablar de un árbitro”.

Primera media hora de partido

“Hay que dividir el partido en dos, pero el resultado es uno. Empezamos bien, como queríamos. En cinco minutos se te va todo lo planificado. La expulsión, el penal… Es fútbol. Hicimos un buen trabajo, seguimos escalando poco a poco. No bajamos los brazos. Es para felicitar a los jugadores. No es fácil jugar contra 10 contra el líder 70 minutos. Por algo son líderes, llegan al área y no perdonan”.

Mensaje a los jugadores

“Lo dije el primer día, hubo un momento que explotaba La Rosaleda. Eso es porque los jugadores transmiten. Hay que seguir en la misma línea. Así le podemos pelear a King Kong en la selva. La Rosaleda respondió de forma maravillosa. Lo dejamos todo contra el líder. Esto tiene que ser el Málaga, el de toda la vida”.

Actuación arbitral

“De los árbitros no hablo. No me vas a escuchar nunca hablar de un árbitro. Su problema es y en su consciencia está si lo hace bien o mal. Si lo expulsa a Escassi es porque algo hay, es muy difícil ser árbitro. Los entiendo. Se pueden equivocar, no sé si se equivocaron. No hay que basarse en el árbitro. Hay que analizar por qué nos quedamos con 10 y que no vuelva a suceder”.

Motivos de la derrota

“Me parece que fue mucho más mérito del Eibar que fallos nuestros. Tenían uno más. O nos descubríamos por dentro o por fuera. Se la puso en la cabeza, nuestro central pegado… Es mérito de ellos. Genaro estaba donde tenía que estar. Cabeceó como los dioses. Creo que fue mucho mérito del Eibar”.

Partido complicado desde el banquillo

“Fue una vorágine de siete minutos. Fue todo muy rápido. No podía hacer más cambios en el entretiempo. No quise renunciar a ganar el partido. Visto el resultado, no me salió. No quería renunciar al ataque. Vadillo me pide el cambio. Metí a Rober para mantenernos arriba. En un momento fue una locura”.

Primera derrota

“El equipo corrió y metió. Es el líder. Las tuvimos ahí, con el cabezazo de Roberto. Negativo, el resultado. Todos queremos ganar siempre. Se pueden sacar cosas muy positivas. La actitud de los jugadores para defender y atacar al Eibar fue la idónea, pero esto es fútbol”.

Brandon Thomas

“Hizo un buen gol. Pero creo que la jugada es como lo habíamos trabajado. Siempre resalto al equipo por encima de las individualidades. Definió muy bien. El trabajo de los compañeros para que llegue el gol es lo que más contento me pone”.

Dani Martín

“No tuvo que hablar con él. Decidí que fuera el arquero y está haciendo lo que tiene que hacer, parar. Las difíciles. Tenemos dos grandes porteros, me decidí por él. Es un detalle que tenemos que analizar, después de nuestro gol siempre nos llegan, Lo tenemos que analizar”.

Resultados de los rivales

“No tengo ni idea de cómo han quedado. ¿Cómo han quedado? Las Palmas. Viernes, 10 de la noche, tenemos que seguir. No va a ser fácil. Vamos a descansar mañana y a planificar el partido de Las Palmas. Vamos a la cancha de uno de los equipos que mejor juega. Ataca la portería contraria. Vamos a trabajar la semana y a viajar el jueves”.

Amonestaciones

“Es para analizar. También creo que el partido te lleva a eso. La de ramón fue por cortar una jugada. Las protestas… lo tendríamos que mejorar. El partido te lleva eso. Hay mucha emoción. No les puedo decir nada”.

Javi Jiménez

“Me lo dirán los doctores. Tenemos a Cufré”.

Sancionados para Las Palmas

“No tengo ni idea ahora mismo. No entiendo por qué atendieron al rival sobre el campo. Era cinco minutos con uno menos. De las amarillas, no tengo ni idea…”.