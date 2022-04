Objetivo: Sobrevivir ante el líder

Sobrevivir contra el líder nunca es tarea fácil, pero la esperanza y la ilusión han vuelto a invadir el entorno del Málaga CF. Desde la llegada de Pablo Guede no existen los imposibles y con la máxima concentración recibirá el club a la todopoderosa SD Eibar (18.30 horas) tras unas semanas no demasiadas buenas para los visitantes. Así que todo está por decidir.

Se habla poco ya, fruto de los nuevos aires que se respiran en Martiricos, del descenso, pero la realidad sigue siendo que el Amorebieta se mantiene siete puntos por debajo como ya único equipo competidor de los blanquiazules.

Es más, ahí llega una ventaja este sábado. El Málaga CF jugará su partido sabiendo lo que ha ocurrido en un Real Sociedad B-Amorebieta que puede ser clave en la lucha por el descenso. Si los visitantes vencen, la presión será toda para los de Pablo Guede, quienes comenzarán su encuentro solo cuatro puntos por encima de la zona de peligro. Si empatan o pierden, un buen resultado en La Rosaleda podría mantener o ampliar la ventaja.

Para cumplir con ese objetivo, aún hay preguntas que responder. ¿Qué defensa planteará el técnico argentino? ¿Con qué delanteros saldrá a jugar? Pocas incógnitas se resolvieron en la rueda de prensa previa al partido, pero sí que se advirtió sobre posibles ausencias que marcarán el once titular. El Málaga CF ha tenido una semana complicada para disponer de gran parte de los jugadores a la hora de entrenar. Muchos han estado ausentes algunos días por procesos virales. Según ha confesado Guede, el que peor lo ha pasado ha sido Genaro, teniendo fiebres varios días. Este viernes regresó a los entrenamientos, pero su presencia ante el Eibar no está confirmada.

La gran duda llega con Juande y Lombán. Ambos han tenido lesiones estas últimas semanas que les han impedido ser parte de los esquemas del nuevo técnico. Durante estos días han vuelto de forma progresiva con el resto de sus compañeros, aunque todavía no están al mismo nivel como es lógico. De ahí que sean un interrogante a la hora de plantear esa posible defensa de tres centrales o la reconocida línea de cuatro. Sin ellos dos las opciones podrían pasar por el trío Peybernes-Escassi-Caro, Escassi-Peybernes o Peybernes-Caro y Genaro como centrocampista defensivo.

La duda no solo llega con la defensa, también con el ataque. Álvaro Vadillo, en un principio y según lo visto hasta ahora, es indispensable en el once titular, ahora más centrado y con más incisión sobre la portería rival. Falta saber si tendrá uno o dos compañeros, es decir, si el Málaga CF jugará con tres o cuatro centrocampistas que dependerá de la línea de atrás. La decisión no será sencilla, pues Brandon, Sekou y Antoñín han marcado en alguno de los dos últimos encuentros. Bendito dilema para Guede.

El que es posible que no juegue es Stoichkov, máximo artillero del equipo armero, tras el fallecimiento de su padre. No está en la convocatoria, pero Gaizka Garitano, el entrenador guipuzcoano, esperará hasta última hora. El delantero del Eibar es uno de los grandes goleadores de LaLiga SmartBank con 18 tantos, el principal ejecutor de su equipo y el que más dispara a puerta. Tampoco estará Arbilla y vuelven Venancio y Álvaro Tejero para la defensa.

Por lo demás, ¿a qué equipo rival se va a encontrar la afición en La Rosaleda? Sí, al líder, pero también es ese mismo que está atravesando su peor racha de la temporada. Es la primera vez que acumula tres partidos sin ganar (Mirandés 1-1, Ibiza 2-0 y Las Palmas 2-2) y no se queda ahí. Tan solo ha conseguido una victoria en los últimos cinco encuentros (Lugo, 1-0). Por lo que es primero en LaLiga SmartBank, pero solo con un punto ya de diferencia sobre su perseguidor, el Almería.

Lo que supone esto, y el gran peligro para el Málaga CF, es que está necesitado de puntos porque los rivales han ido recortando la distancia con el paso de los partidos. Además, la jornada parece propicia para sus seguidores. Los almerienses harán frente al Sporting, 17º, el lunes por la noche, mientras que los de Pucela jugarán el domingo en el campo del Mirandés, 14º, en un duelo castellano-leonés.

Lo cierto es que el Málaga CF no guarda un mal recuerdo de su primera vuelta contra el Eibar. En plena caída logró sacar un punto muy valioso del coqueto campo de Ipurúa. Ahora, ¿por qué no volver a sumar? El principal objetivo pasa por sobrevivir y puntuar para mantener o aumentar la ventaja con el descenso. Sin embargo, si algo ha permitido el «efecto Guede» es soñar y la victoria tampoco parece una quimera.