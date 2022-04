Cinco equipos, dos supervivientes

La tranquilidad absoluta deberá esperar unos días más. Lo más positivo del fin de semana para el Málaga CF es que la distancia con los puestos de descenso sigue intacta y queda una jornada menos para terminar la Fase Regular de LaLiga SmartBank. Los de Guede cayeron ante el líder en La Rosaleda, pero siguen disponiendo de un amplio colchón con la zona roja gracias al triunfo de la Real Sociedad B sobre el Amorebieta, en un duelo directo por la permanencia. El Fuenlabrada, por su parte, queda prácticamente desahuciado. Sin embargo, a los blanquiazules le interesa que sigan enganchados a la competición porque tiene que ser su mejor aliados en las dos próximas jornadas.

Siguen pasando las jornadas y los perseguidores no terminan de acercarse en la clasificación. Eso da algo de calma al entorno, pero todavía no es absoluta. La ventaja de 7 puntos sobre el descenso a falta de cinco partidos es una amplia renta, pero no definitiva. Al Málaga aún le queda por dar un pequeño pasito para no seguir mirando lo que hagan sus rivales en las últimas semanas de competición.

Los de Pablo Guede (41 puntos) tienen un calendario difícil que suaviza en las dos últimas jornadas. Por este orden, tiene que visitar a Las Palmas (viernes, 22.00 horas), después recibir en La Rosaleda al Real Oviedo y luego debe volver a las islas para jugar en el Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife. Serán tres duros encuentros ante rivales que pelean en estos momentos por jugar el play off de ascenso a Primera. En las dos últimas semanas, el Málaga actuará de local ante el Burgos y cerrará el curso ante el Lugo en el Anxo Carro. A priori, estos dos equipos no se jugarán nada más que el honor cuando se enfrenten a los blanquiazules.

Con los mismos puntos que el Málaga está el Sporting de Gijón, aunque con un partido menos. Los asturianos visitan esta noche al Almería y en caso de ganar dejarían su permanencia prácticamente certificada. Si no ganan en el campo del tercer clasificado seguirían metidos en el ajo. Los de Martí tampoco tienen un calendario fácil: tras jugar contra el Almería, le queda por delante medirse al Ibiza (casa), Huesca (fuera), Girona (casa), Fuenlabrada (fuera) y Las Palmas (casa). Habrá que ver en qué situación llegan sus rivales a las últimas dos jornadas.

La zona de descenso la abren la Real Sociedad B y el Amorebieta, igualados a 34 puntos tras el derbi disputado el sábado en Anoeta. El filial txuri-urdin todavía tiene que jugar con dos equipos que luchan por el ascenso directo: Valladolid (fuera) y Almería (casa). Tendrán un encuentro a vida o muerte en la jornada 39 frente al Fuenlabrada y en las últimas dos fechas se medirá a dos equipos de la zona media: Huesca (fuera) y Zaragoza (casa).

Por su lado, el Amorebieta empezará este sprint final en casa ante el Fuenlabrada, luego visitará Almería, seguirá en casa ante el Huesca, se desplazará a Cartagena y terminará en casa ante la Ponferradina. La dureza de estas dos últimas jornadas también dependerá de lo que tengan en juego sus rivales.

Por último, el Fuenlabrada llega al borde del descenso matemático. Está a 12 puntos del Málaga a falta de 15, por lo que necesita un milagro. Precisamente al Málaga le interesa que siga creyendo en la salvación, porque visita esta jornada al Amorebieta y luego recibe a la Real Sociedad B. Es decir, juega de forma consecutiva contra los dos equipos que están a 7 puntos de los blanquiazules. Si no cumple en estos encuentros, será matemáticamente equipo de Primera RFEF. Después tiene que viajar a Lugo, recibir al Sporting y finalizar el curso en Anduva.

Esto es lo que le queda por delante a cada uno de los implicados en el descenso. Por suerte, el Málaga depende de sí mismo y con sacar 3-4 puntos en las últimas cinco jornadas debe ser suficiente para certificar la permanencia. Los de Guede tienen el objetivo al alcance de la mano, pero mientras no dé el golpe definitivo habrá que seguir pendientes de lo que hagan los que vienen por detrás. Cuanto antes quede cerrado el tema, mejor.