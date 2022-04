Jozabed hizo un repaso a la actualidad del Málaga CF a dos días de visitar a la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. El centrocampista blanquiazul habló sobre lo que han dado de sí estos primeros partidos tras el cambio de entrenador y los nuevos mecanismos que ha aportado Pablo Guede al equipo, entre otras cosas. Sobre el encuentro en tierras insulares, el sevillano comentó que espera un parido "muy intenso, disputado" y en el que "sin balón vamos a tener que hacer las cosas muy bien".

Sensaciones con el cambio de entrenador

“El balance son cuatro puntos de nueve, bastante mejor de lo que veníamos haciendo. La sensación ha sido muy buena ante los mejores rivales en casa y el Leganés, que tiene bastante buen equipo. Conseguir esto en poco tiempo tiene mucho mérito, por parte nuestra y del míster. Es muy exigente, transmite mucho y el equipo está cogiendo los conceptos bastante bien. Hace variaciones en todos los partidos, salimos bien plantados. Ningún equipo ha sido superior a nosotros en estos tres partidos”.

Permanencia

“Son estos cinco partidos. Hay que amarrar la permanencia cuanto antes, dependemos de nosotros. No tenemos que mirar atrás, somos los primeros en jugar esta jornada y que sean el resto los que nos miren a nosotros. Me estoy encontrando bastante bien con todo lo que me pide. En cada partido me pide una cosa distinta y lo hago lo mejor que puedo. Me siento muy cómodo con su forma de entender el fútbol”.

Pablo Guede

“Es un trabajo de todos y desde su llegada hemos empezado a sacar más puntos de los que veníamos haciendo. Creo que no se hicieran malos partidos con Natxo González, pero los resultados no se estaban dando. El míster trae nuevas ideas que funcionan, tiene su parte de culpa. Vamos todos a una para sacar esto adelante”.

Cambio de dinámica

“Son entrenadores con distinta forma y método de ver el fútbol. Una de sus cualidades es la intensidad del día a día. No da pie a que nadie tenga un mínimo de relajación y la variedad táctica en estas semanas que llevamos. Hemos jugado con cinco atrás, con cuatro medios sin extremos… Hay mucha variedad que hasta ahora no teníamos. Si hay que resaltar algo es la intensidad y la variedad táctica que tenemos”.

Partido en Las Palmas

“Será muy complicado. Fue el mejor equipo que pasó por La Rosaleda. Tiene un trato exquisito de balón y con buenos jugadores. Va a ser muy intenso, disputado. Sin balón vamos a tener que hacer las cosas muy bien. Si se sienten cómodos son un equipo muy peligroso”.

Cuentas

“Se han visto muchas cosas raras. Lo mejor es no hacer cuentas, ganar el partido y al final ver cómo estamos. Hacer cuentas no te lleva a ningún lado. Hay que preocuparse por ganar y meter presión a los de atrás”.

Arbitraje frente al Eibar

"Tuvo de todo. No voy a entrar a valorarlo. No resolvemos nada hablando de hace una semana. Muchas veces los partidos se deciden por detalles. En Leganés cayeron de nuestro lado y el otro día cayeron para el Eibar”.

La Rosaleda

“El ambiente del sábado fue magnífico. No sé cuántos hubo, pero sí que el ambiente fue muy bonito. El partido se complicó y notábamos que estaban ahí. Esto tiene que ser una olla a presión. En nuestro campo es donde tenemos que sentirnos más fuertes y con esa racha que queremos romper. Ahí es donde los equipos cumplen los objetivos. Hay que recuperar el fortín de La Rosaleda y que no se escapen los puntos”.