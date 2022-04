Ponferrada se hace malaguista

Hay veces que el devenir de la temporada convierte en tu aliado al equipo menos pensado. Málaga CF y SD Ponferradina son equipos con pocos nexos de unión, al margen de compartir sus colores blanquiazules. Mientras el cuadro malaguista es un equipo histórico del fútbol español, con varias presencias en la elite de la Primera División y una participación estelar en Liga de Campeones, el cuadro berciano es un club mucho más modesto, con una vasta historia en el Grupo VIII de la extinta Tercera División y también en la otrora denominada Segunda División B.

Para los bercianos jugar en Segunda División es su mayor hito deportivo... hasta la fecha. Y es que los de Ion Pérez Bolo luchan en este esprint final de temporada por colarse en la sexta plaza de la clasificación de estas Liga Smartbank 2021/2022 para jugar, por primera vez en su historia, el play off de ascenso a la máxima categoría del balompié español.

En ese objetivo que los de Ponferrada tienen entre ceja y ceja en este tramo final de la Liga Regular es donde aparece el Málaga CF como su gran e inesperado aliado. Y es que la Deportiva tiene dos rivales directos en su lucha por acabar en la ansiada sexta plaza, la última de las que da acceso al play off. Sus dos «enemigos íntimos» en ese objetivo son la UD Las Palmas y el Real Oviedo, justo los dos próximos equipos a los que se enfrentarán los de Pablo Guede en la Liga.

La Deportiva es ahora mismo séptima en la clasificación, con 57 puntos. Sexto, en posición de play off, está el Real Oviedo, con 60 puntos; mientras que la UD Las Palmas está justo por detrás de los bercianos, con 55, 2 menos que la Deportiva.

Se da la circunstancia de que en estas dos próximas jornadas, la Deportiva se ha puesto como objetivo el alcanzar la sexta plaza y para ello necesita la ayuda del Málaga CF. La «Ponfe» juega los dos próximos partidos de Liga en su campo de El Toralín contra el Cartagena y contra el Burgos. Seis puntos seguidos caseros mientras sus dos rivales directos deberán enfrentarse, ambos, en una de estas dos jornadas, al Málaga CF. En el caso de los isleños, recibiendo en su campo a los de Guede, y en el caso de los asturianos, visitando La Rosaleda, dentro de un par de fines de semana.

El Málaga CF, con la salvación casi virtual, lo cierto es que no se puede relajar, sobre todo mientras las matemáticas no le aseguren la permanencia una campaña más en la categoría de plata del fútbol español. Otra cuestión a la que se «agarra» la afición berciana para soñar con que el Málaga CF les eche una mano, es que independientemente de que el equipo malaguista tenga el objetivo de evitar el descenso casi asegurado, desde la llegada de Guede se ha instaurado una corriente positiva en el club y en su entorno que se desinflaría si ahora el Málaga CF no sumara ninguno de estos seis próximos puntos. Nadie en Ponferrada ni en el resto de El Bierzo duda de que los blanquiazules van a ir a por todas contra canarios y contra carbayones, independientemente de las necesidades clasificatorias que puedan tener los de Pablo Guede en este momento final de la presente temporada.

En Ponferrada miran a Málaga con cariño y con complicidad. Ponferrada entera será malaguista al menos los dos próximos fines de semana.