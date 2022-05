El peor rival en el peor momento

La temporada del Málaga CF ha sido una montaña rusa de emociones. Cuando parecía que los sentimientos se habían instaurado en un valle de tranquilidad, por lo menos aparente, todo ha vuelto a caer en el caos. Dos derrotas consecutivas (Eibar y Las Palmas) y resultados desfavorables de los contrincantes han llevado a que los blanquiazules solo puedan mirar el descenso con cuatro puntos de ventaja. Nunca es una buena noticia, pero menos lo es cuando el sábado visita La Rosaleda el equipo más en forma de LaLiga SmartBank: el Real Oviedo.

¿Es el peor momento de la campaña 21/22? El momento futbolístico del equipo de Pablo Guede es mucho mejor de lo que se ha visto en grandes tramos del año. Sin embargo, los números en la tabla, por desgracia, no dicen lo mismo. Esa diferencia escasamente superior al partido ya la vivieron los blanquiazules alrededor de la jornada 10 en una categoría a la que le cuesta arrancar a nivel clasificatorio (el líder tenía 21 puntos, el Málaga CF 13 y el descenso lo marcaba el Leganés con 9). Desde noviembre, los de Martiricos no se habían visto tan cerca del peligro como lo están ahora.

El único reto pasa por ganar el próximo partido para que el pánico no llegue a instaurarse en el ambiente. Aunque hay un gran problema: el rival de la jornada 39 es el Real Oviedo, el equipo más en forma de Segunda División cuyo objetivo más inmediato es asegurar esa plaza de play off que en estos momentos ocupa. Las seis victorias consecutivas de los carbayones han hecho a los futbolistas de Cuco Ziganda muy temibles. Es más, en caso de ganar en La Rosaleda empatarán los siete triunfos seguidos del Almería (desde la jornada 11 hasta la 17), la mejor racha de la presente campaña en Segunda División.

LaLiga SmartBank entró hace varias semanas en su fase más decisiva. Los equipos de abajo luchan por ganar para no pensar en el descenso y los de arriba para conseguir esa plaza de ascenso directo o el play off que permite soñar con Primera División. Lo cierto es que son partidos en los que suele saltar la sorpresa porque, más allá del puesto clasificatorio, no es lo mismo queda el 12º que el 14º a nivel económico. Sin embargo, la categoría ha encontrado una anomalía en uno de sus equipos por la estabilidad con la que avanza: el Oviedo, el único que ahora suma seis victorias consecutivas (Fuenlabrada 3-0, Cartagena 1-2, Leganés 1-0, Sporting 0-1, Alcorcón 1-2 y Mirandés 3-0).

No obstante, la imbatibilidad se extiende hasta los ocho encuentros (Valladolid 3-0 y Lugo 1-1). ¿Qué tienen en común todos ellos? El próximo rival del Málaga CF ha encontrado en el gol la principal referencia para ganar partidos. Ha sumado en todos ellos 16, una media de 2 por partido, por lo que será uno de los grandes aspectos a vigilar por el técnico argentino y su cuerpo técnico a la hora de plantear el sistema que intente sacar el triunfo el próximo sábado.

Sin embargo, no se quedan ahí las bondades de los azules. Es en la defensa donde ha construido el gran muro con el que mantener hasta el momento esa gran imbatibilidad: solo tres goles en contra acabando en cinco encuentros con la portería a cero, lo que les ha convertido en el tercer equipo que menos goles ha recibido durante toda la temporada. La chispa anotadora que ha devuelto el técnico argentino a los futbolistas blanquiazules, a prueba contra el muro infranqueable del Oviedo.

Así que será una semana tan complicada como decisiva. Lo cierto es que parece que Pablo Guede le tiene tomado el pulso a los equipos de arriba: empate contra el Valladolid (3º) y mientras estuvo con 11 jugadores contra el Eibar (1º) fue superior con ese gol de Brandon. La situación es crítica porque el descenso está a solo cuatro puntos a falta de cuatro jornadas y ahora llega el equipo más en racha en el peor momento del Málaga CF. Asoma por el horizonte un final de Liga no apto para cardíacos.