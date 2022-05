Otro puzzle defensivo para Guede

Unos regresan y otros no podrán estar. El caso es que el Málaga CF volverá a tener de cara a otro partido clave bajas muy sensibles en su retaguardia. Hasta tres jugadores teóricamente titulares en la línea defensiva -Víctor Gómez, Javi Jiménez y Juande- no podrán participar en el encuentro de esta sábado frente al Real Oviedo (18.15 horas), así que Pablo Guede se las tendrá que volver a ingeniar para alinear un once de garantías que lleve al equipo a doblegar al conjunto más en forma de toda LaLiga SmartBank.

Víctor Gómez fue expulsado por doble amarilla en los últimos segundos del encuentro en Las Palmas, así que deberá cumplir un partido de sanción. A eso hay que sumar que Javi Jiménez y Juande siguen sin estar aptos físicamente para entrar en la convocatoria. Por contra, el equipo de Martiricos recupera para esta batalla a Alberto Escassi, tras perderse por sanción el encuentro en las islas, y a Andrés Caro, de vuelta ya de su concentración con la selección sub-18. Así las cosas, surgen varias dudas sobre los hombres y el sistema que elegirá el técnico argentino para hacer frente a los de Ziganda. Guede ya ha utilizado desde su llegada el planteamiento con defensa de cuatro y con zaga formada por tres centrales y dos carrileros. El equipo blanquiazul ha sido camaleónico en este aspecto desde que es el míster, así que habrá que esperar qué decisión toma en esta ocasión para resolver la ecuación. En cuanto a nombres, parece claro que Escassi volverá al once tras cumplir sanción, y todo apunta a que lo hará como central. Si Guede opta por tres centrales, Lombán y Peybernes serían las otras dos opciones preferentes, pero si no tendrá que elegir. En el costado zurdo hay pocas dudas. Con la lesión de Javi Jiménez, el puesto será de nuevo para Braian Cufré. Pero en la banda diestra vuelven los interrogantes. Víctor Gómez es indiscutible, pero su inoportuna expulsión frente a la UD Las Palmas le impedirá ayudar al equipo en un encuentro trascendental. Las opciones más probables para suplir al internacional sub-21 son Ismael Casas o Andrés Caro. Ambos ya han desempeñado esta función en el primer equipo a lo largo de esta campaña. Si utiliza un sistema con línea de cuatro atrás, parece que son las únicas alternativas posibles, salvo que sorprenda con la inclusión de algún canterano, como Ale Benítez, que sigue entrenando con los mayores semana a semana. La otra posibilidad que podría entrar en la cabeza de Guede es jugar con defensa de tres centrales, y que por ese costado diestro pueda jugar un hombre más ofensivo, pero viendo las trascendencia del partido y el potencial ofensivo del rival, no parece una buena idea hacer demasiados experimentos. Tras la derrota en tierras canarias, Pablo Guede tendrá que volver a ‘inventarse’ un nuevo plan de partido que haga al Málaga competir con uno de los rivales de la parte alta, como ya lo consiguió en sus dos encuentros anteriores en La Rosaleda ante el Real Valladolid y el Eibar.