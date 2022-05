Guede: "Si terminamos jugando el partido con el corazón, lo perdemos"

Pablo Guede salió a rueda de prensa tras el empate frente al Oviedo y valoró el punto conseguido "un equipo con una buena racha". El argentino sigue con si mismo discurso desde que llegó, "ir partido a partido". "Quedan tres partidos y hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo", aseguró. También tuvo buenas palabras para Víctor Olmo, a gran nivel en su debut.

Análisis

"Creo que podríamos haber hecho un poquito más en ataque. Teníamos que igualar los duelos y desequilibrarlos defensivamente. Igualamos su intensidad. Es un buen punto contra un equipo con una buena racha. Tenemos que seguir".

Víctor Olmo

"Por algo jugó. Venía entrenando muy bien en el filial y con nosotros. Me dijeron que había un 'pepino' abajo que era buenísimo, lo demostró. No era fácil, estuvo a la altura".

Clasificación

"Nadie dijo que iba a ser fácil. Lo tengo claro, tenemos que ir partido a partido. Seguir y no bajar los brazos nunca. Somos tres en la pelea, y tenemos una ventaja de 2 puntos faltando 9.Lo peor que puedes hacer ahora es lamentarte".

Positivo y negativo del partido

"La gente con lo que hizo hoy llenó el estadio. Lo que significaba este partido es muy difícil. Hicimos un muy buen partido. Era el que requería el rival. Ellos eran muy buenos en toda la cancha. Por banda tenían los 2 contra 2. Estuvimos a la altura de un muy buen equipo. También nos faltó esa finura en ataque para resolver lo que tuvimos. El Oviedo te lleva a que no puedas. No tuvimos ese último pase y ese buen centro a la cabeza del compañero".

A vueltas con el gol

"En la semana me dijeron que habíamos metido gol en todas las jornadas desde que llegué. Ellos son muy buenos en eso, a nosotros nos faltó la finura para resolver. No me preocupa. Hay que estar más fino. Pero llegamos en situaciones con alguna ventaja para sacar un poco más".

Jozabed

"Se rompió, me cabrea. El otro día con Las Palmas no tuvimos disponibles a algunos. También tenemos ahora a Jozabed jodido. Para eso tenemos una plantilla amplia. Tienen que decir acá estoy yo. Tiene una molestia en el cuádriceps. Son 15 o 20 días. Mientras te recuperas y empiezas a correr…".

Sekou Gassama

"El equipo cumplió con lo que trabajamos. Sekou tenía un trabajo muy gris, controlar a los centrales. Jugué con él de referencia, para que los mantuviera ahí. Creo que cumplió con lo que le pedí. Va a ser igual de importante que el resto".

Tres finales

"Es todo. Mental y futbolístico. Si nosotros terminamos jugando el partido con el corazón, lo perdemos. Lo tengo clarísimo. Quedan tres partidos y hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo. Estoy tranquilo y confiado. Tenemos que seguir".