Jornada 40: Ascenso vs descenso

Llega el punto de no retorno, las jornadas en las que todos los equipos que no tienen los deberes finiquitados deben darlo todo para cumplir sus objetivos. Quedan tres jornadas para que cada club triunfe o fracase en la presente temporada, nueve puntos en juego donde todo se decidirá. Hay conjuntos que pelean por subir de forma directa a LaLiga Santander, otros que intentan clasificarse para el play off de ascenso y otros, como el Málaga CF, que se tienen que conformar con luchar por sobrevivir en la categoría de plata. Fines diferentes que esta jornada se cruzan.

El conjunto blanquiazul y sus máximos rivales por lograr la permanencia en LaLiga SmartBank tienen este fin de semana partidos muy complicados ante equipos de la parte alta, inmersos en la lucha por clasificarse para las eliminatorias por el ascenso e incluso por subir de manera directa a Primera. Los encargados de abrir la jornada son la Real Sociedad B y el Almería en Anoeta. Habrá muchos malaguistas pendientes de lo que ocurra a 1.000 kilómetros de distancia en una noche de viernes de mayo. El filial txuri-urdin es la máxima amenaza en estos momentos para la salvación blanquiazul. La victoria de este fin de semana en el campo del Fuenlabrada, en el minuto 95, le ha permitido alcanzar los 40 puntos y situarse a solo dos puntos del Málaga a falta de 30 jornadas. El filial de la Real Sociedad viene en vuelo, con tres victorias consecutivas, pero delante tendrá en esta ocasión al líder de la categoría, el Almería, que busca certificar cuanto antes su ascenso matemático a la máxima categoría. Los rojiblancos aventajan en cuatro puntos al tercero, el Valladolid, por lo que no pueden descuidarse y están obligados a ir a portadas a Anoeta. Ese es el pensamiento del malaguismo, que está deseando que los indálicos puntúen, como mínimo, en tierras donostiarras para que el Málaga llegue a la penúltima jornada fuera del descenso, pase lo que pase en su partido de esta jornada. El sábado llega el turno del Amorebieta, el único de los implicados en el descenso que no juega contra un rival de la parte alta, pero también el que más complicado lo tiene: está a cinco puntos de la salvación. El conjunto vasco recibe en Lezama al Huesca, que no se juega nada (14.00 horas). El siguiente en actuar será el Sporting de Gijón, que se medirá en su casa al Girona. Los asturianos están igualados a puntos con el Málaga -le tiene ganado el average particular- pero su dinámica es igual o peor que la de los blanquiazules. Con 42 puntos, se ha metido en el mismo problema y ahora tendrá que intentar salir de lío en estas tres jornadas. No tendrá un partido fácil el domingo (16.00 horas). Recibe en El Molinón al Girona, equipo que lucha por asegurarse su plaza en el play off de ascenso. Los catalanes son uno de los equipos más en forma de la segunda vuelta y no querrán fallar ahora que tienen el objetivo cerca. De mejor equipo de Europa en casa... a seis meses sin ganar en La Rosaleda El último en comparecer es el Málaga. Los blanquiazules visitan al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López el domingo a las 21.00 -hora peninsular-. La situación del cuadro chicharrero es similar a la del Girona. Está en puesto de play off y todavía tiene que certificarlo, y ya apenas tiene opciones remotas de ascenso directo. El Málaga CF se queda a 2 puntos del descenso a falta de 3 jornadas El Málaga tiene por delante tres finales para amarrar la permanencia, y la primera de ellas será especialmente difícil. Pero sus rivales tampoco lo tienen fácil. El escenario ideal es llegar a las dos últimas jornadas dependiendo de sí mismo, y si puede ampliar diferencias este fin de semana, mejor.