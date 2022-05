Antoñín no estará en la convocatoria contra el Tenerife

En la semana previa a uno de los partidos más importantes de la temporada la noticia principal en el Málaga CF no ha sido el estado físico de los jugadores o las claves que planteará Pablo Guede. Un tema extradeportivo como fue el vídeo de Antoñín jugando en una pista de fútbol sala ha ocupado los grandes titulares y la importancia en las redes sociales. Y cuando más se esperaba alguna noticia por parte del técnico blanquiazul, el argentino ya ha confirmado que no estará en la convocatoria contra el Tenerife.

Durante estos días ha trascendido que el club le ha abierto al malagueño un expediente sancionador con una multa económica. Sin embargo, su presencia en los tres partidos que restan de temporada estaba en el aire a falta de que hablara el entrenador y lo ha hecho: "Es un tema que no me ocupó más de 5 minutos. Lo más importante es el grupo. Siempre dije que el grupo esta por encima de las individualidades. Yo ya tomé mi decisión, él ya lo sabe. No hay que darle muchas vueltas. No va a ir convocado, lo que tenía que decirle ya se lo dije".

No ha querido pronunciarse sobre el tema más allá de lo que ocurrirá este fin de semana. Así que una vez ha quedado resuelta la duda sobre su disponibilidad en el Heliodoro Rodríguez López, faltará saber lo que sucede contra el Burgos y el Lugo. No obstante, Pablo Guede tiene la incógnita despejada en su planteamiento: "La decisión ya está tomada. No merece la pena hablar más de 10 segundos. Nos estamos jugando cosas muy importantes. Repito: el grupo está por encima de las individualidades", explicó el técnico sobre el jugador cedido por el Granada por el que el Málaga CF hizo un esfuerzo en el mercado de verano.