Guede: "Lo vamos a dejar todo para que el Málaga CF siga en Segunda División"

Pablo Guede compareció este viernes en la rueda de prensa previa del que, probablemente, sea el partido más importante de la temporada y el Málaga CF tendrá que hacer frente a un equipo como el Tenerife con necesidad de conseguir puntos para confirmar el play off. Sin embargo, las ideas están claras: "Lo vamos a dejar todo y más para cumplir con el objetivo, que no lo dude nadie. Después el fútbol nos pondrá en un sitio, pero lo daremos todo para que el Málaga CF siga en Segunda División", aseguró el técnico.

Más allá de lo que ocurra con Sanse, Amorebieta y Sporting, el equipo blanquiazul tiene la obligación o la posibilidad, según se den los resultados, de poder cerrar el fin de semana con tranquilidad y para ello tendrá que pelear con uno de los de arriba. "Me espero un equipo muy fuerte defensivamente, que no se desarma ni se desespera porque tiene muy claro a lo que juegan en defensa. Y con mucha gente en ataque constantemente porque ellos también necesitan los puntos. Va a ser un partido de ida y vuelta con un equipo muy difícil. Es verdad que el Tenerife en casa no es tan fiable, pero no hay que confiarse", analizó el argentino sobre el rival.

No obstante, llegan buenas noticias sobre el estado físico de los jugadores. Pablo Guede ha confirmado que Andrés Caro, Ramón y Jairo están disponibles para jugar el domingo "después de una buena semana de entreno". "Estamos teniendo poco premio para lo bien que entrenan y eso me jode", añadió el entrenador. Además, Luis Muñoz también podría tener minutos por primera vez tras meses de siete meses de lesión. "No sé si está para jugar 15 o 90 minutos. Lo bueno es que lo tengo para lo que el equipo necesita como Pablo Chavarría. Ya está con ritmo. Entrenó toda la semana y es una alegría poder contar con él".

No obstante, no todo es felicidad en la enfermería del Málaga CF. Hicham, Juande, Javi Jiménez y Adrián no estarán disponibles. Aunque la baja más sensible será la de Jozabed. "Todos los soldados que se fueron cayendo nos mermaron en situaciones puntuales. Con el Oviedo necesitábamos tener dos laterales ofensivos y teníamos uno porque Casas es más defensivo. Este partido era muy importante tener a Jozabed. No es tanto el nombre propio, sino la posición y el rival. Eso nos hace más daño. Toqué un 85% del equipo más por circunstancias que por lo que uno quiere", sostuvo Guede.

Lo que sí que no quiere es ponerse en el peor de los casos, que el club blanquiazul durmiera este fin de semana en los puestos de descenso. "¿De qué sirve pensar así? Lo dije el primer día: nosotros a lo nuestro", confió el técnico. Así que el Málaga CF afronta una jornada indispensable para sus intereses de conseguir cuanto antes la permanencia con un ojo en sus rivales más directos para saber, cuando el reloj marque las 21.00 horas del domingo, cuáles son las necesidades o las obligaciones.