Tres puntos con sabor a permanencia (0-2)

¡Hay motivos para salir con una sonrisa de Tenerife! No hay nada matemáticamente confirmado, pero el paso hacia delante que ha dado el Málaga CF con la victoria contra el Tenerife (0-2) es gigantesco. Este domingo sí, todo lo que pudo salir bien, salió bien en una jornada que tiene prácticamente salvado al conjunto blanquiazul en un campo en el que no ganaba desde 2007.

Las cuentas son claras: este triunfo sitúa a los de Martiricos con una ventaja de cinco puntos sobre el descenso y solo quedan seis en juego. El Amorebieta y la Real Sociedad están obligados a ganarlo todo, mientras que al Málaga CF le podría no servir solo un empate en esta situación, ya que tiene el goal average igualado contra los de Mujika y empatado contra los de Xabi Alonso. Ahora bien. Si los jugadores luchan así contra un equipo que se estaba jugando asegurar el play off... que lo hagan en La Rosaleda contra el Burgos para avabar con cualquier duda.

Guede, conocido ya por sus sorprendentes alineaciones, lo volvió a hacer. En defensa volvió a repetir con Víctor Olmo y también con el perfil defensivo de Ismael. Aunque las grandes novedades llegaron en el centro del campo con dos reapariciones: Luis Muñoz, tras más de siete meses apartado por esa grave lesión de rodilla, y Dani Lorenzo, olvidado en los últimos meses tras las buenas sensaciones que dejó con el primer equipo.

El inicio no pudo ser mejor desde luego. Si el técnico argentino hubiera soñado con el principio de un partido perfecto, hubiera sido lo vivido en el Heliodoro. Y es que cuando el Málaga CF había tenido problemas para generar en ataque semanas atrás, el equipo blanquiazul consiguió adelantarse con un cabezazo de Vadillo al centro de Ismael (0-1) en su primera ocasión. Sin embargo, ponerse por delante en el marcador no eximió a los visitantes de sufrir las internadas del rival sin excesivo peligro.

Con el control de la situación en defensa, los jugadores de Pablo Guede ganaron tranquilidad con el balón. No hubo ansiedad para buscar a los delanteros ni tampoco para sacar el balón desde los centrales. Aunque lo cierto es que no hubo que suspirar con ninguna ocasión malaguista, ya que el equipo de Martiricos dio algún paso atrás en su posicionamiento en el campo que el Tenerife aprovechó para acercarse cada vez más. Sin embargo, Dani Martín, que no había tenido que esforzarse en prácticamente nada, salvó a sus compañeros en el añadido con una brillante parada que bien podía valer algo más.

El técnico argentino no tardó en proteger el lateral izquierdo con la sustitución de Cufré por Víctor Olmo, que tenía amarilla. Y parece que el Málaga CF trabaja bien bajo presión porque el ejercicio de recuperación y contra que hizo al salir del descanso le permitió marcar un segundo gol en el que estuvieron involucrados Vadillo y Brandon y que remató Febas con el interior. ¡Qué dos inicios!

Entonces fueron los malagueños los que adelantaron líneas y ralentizaron el ritmo del partido, pero sin desviar el foco del ataque porque Ismael pudo sentenciar el resultado con un disparo que acabó en el palo. A partir de entonces, el partido entró en una fase de constante peligro del Tenerife ante la que se protegieron los de Pablo Guede con mucha contundencia y piernas más frescas con Paulino y Chavarría, y posteriormente Lombán y Víctor Gómez.

Los 10 minutos finales fueron un suplicio para todos. El encuentro llegó a ese momento con numerosas trabas con las que el Málaga CF tampoco se sintió mal. La ventaja era de dos goles y solo era cuestión de mantenerla. El Tenerife no paró de insistir y los visitantes no dejaron de frenar cualquier intento de remontada.

Así que llegó una victoria que bien puede valer una salvación, aunque todavía no está confirmada matemáticamente. Habrá que rematar la faena en La Rosaleda contra el Burgos. La permanencia está cada vez más cerca.