Luis Muñoz fue el encargado de comparecer ante los medios esta semana. El capitán blanquiazul volvió a competir tras siete meses en Tenerife y aseguró que “en los primeros minutos estaba indeciso” pero conforme avanzó el partido se fue encontrando “más a gusto”. “Todavía no me encuentro al 100%. Me falta para llegar a mi nivel”, explicó

Regreso en Tenerife

“Todavía no me encuentro al 100%, llevo solo 7 meses. Me falta para llegar a mi nivel, mi forma, el ritmo de competición no lo tengo. Fue decisión del míster, el equipo también estaba necesitado. Fue su decisión”.

¿Nervios?

“En el hotel estábamos nerviosos, sabíamos que estábamos a dos puntos del descenso. Estábamos hablando, concentrados. Sabíamos que teníamos que sacar los tres puntos. Ellos se estaban jugando el play off. Muy contento con todos mis compañeros”.

Proceso de recuperación

“Estas lesiones vienen cuando menos te lo esperas. Trabajar en la sombra no es fácil. Quiero agradecer a Toni, sabe que he pasado por situaciones malas. Tienes que pasar tipos de pruebas, evolución. He sido muy cabezón para recuperarme lo más rápido posible, por eso estoy ahora compitiendo con el grupo”.

Valoración del equipo desde fuera

“El primer mes y medio casi estoy separado del grupo. No podía venir a entrenar por la inflamación, los puntos… Ha sido un año complicado, ha habido situaciones que no esperábamos. Lesiones de compañeros, Juande, Chavarría… Ahora lo veo muy bien, ya se ha soltado. No ha sido fácil. Esperábamos tener algo más, vino un bache y el club tuvo que tomar decisiones. Estamos donde lo hemos merecido. La clasificación se ve durante el año. Ha habido partidos de mala suerte. Pienso que en los últimos meses se ha decantado más para el lado malo. Con el míster se ha dado un salto increíble”.

Conversación con Guede

“Tenía un poco de incertidumbre, no había llegado a competir al 100%. Soy de aquí, malagueño y malaguista. Me tira un poco las ganas y el corazón. Han sido siete meses difíciles. Ahora que estoy disponible quería aportar”.

Sensaciones sobre el césped

“Hice un preventivo fuerte, con muchos ejercicios. Esta lesión lo requiere. En los primeros minutos estaba indeciso, por volver a competir, sabiendo lo que nos jugábamos. Cada vez me iba encontrando mejor, más a gusto. Nos salió todo lo que entrenamos durante la semana. Ha sido uno de los mejores partidos del año. Ojalá podamos lograr la salvación esta semana con nuestra gente. Lo necesitamos”.

Permanencia

“Estamos con ganas de conseguir los tres puntos, todavía no hay nada hecho. Tenemos que salir a dar el 100% para conseguir la salvación en casa, con nuestra gente”.

Afición

“Siempre lo he dicho, es muy importante para nosotros. Es un partido complicado. El Burgos no nos lo va a poner fácil. Desde que llegas al campo piensas en la gente. Es algo muy bonito. Cuando ellos están con nosotros, damos el 100%. Ha habido momentos difíciles, vinieron a hablar con nosotros. Eso es importante, que vengan a recibirnos y vengan a animarnos. Son el jugador número 12. Salvarnos en casa es un momento bonito. Estoy invitando a todos mis familiares y amigos para que La Rosaleda esté lo más llena posible”.

Preparación del partido

“Hemos hecho vídeo, hemos analizado al rival. Sabemos como hacerle daño. Es muy importante conseguir la victoria. Nos gustaría dejarlo todo cerrado y tener que ir a Lugo a jugarnos la salvación”.

Rival sin objetivos

“Somos profesionales, salimos siempre a competir. Tenemos que salir a morir. Es un equipo muy competitivo, aunque no se juegue nada querrá ganar. En un campo como La Rosaleda… Para eso estamos nosotros, para hacerle daño y ganar en casa”.

Antoñín

“Hablamos con él, todo el mundo lo sabe. Le han llovido palos por todos lados. Lo que ha pasado, pasado está. Estamos unidos. Aunque el míster no lo lleve convocado, quiere que ganemos sí o sí”.

Kevin

“El fútbol profesional no es fácil. Igual que estás arriba, estás abajo. Hay que tener calma, mejorar cada día. Todo el grupo queremos el bien colectivo. Yo pasé por esa situación, lo importante es no rendirte. Con esfuerzo y sacrificio, llega la recompensa”.