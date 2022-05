Puente aéreo Mallorca-Málaga

Lo primero es lo primero: conseguir la permanencia. Tanto para el Málaga en Segunda como para el Mallorca en LaLiga Santander. Y una vez que los objetivos deportivos estén cumplidos llegará el momento del baile de nombres en otro verano que se plantea muy movido en las oficinas de Martiricos. En los últimos mercados han fructificado varias operaciones entre el club blanquiazul y el bermellón y en las próximas semanas podrían confirmarse dos nuevas llegadas desde las islas: Manolo Reina y Aleix Febas, que está cedido en la Costa del Sol y tiene opciones de quedarse, ya en propiedad.

Una vez se cierre definitivamente al capítulo de la permanencia -puede ser este sábado ganando al Burgos-, el protagonismo pasará a los despachos. Será momento de analizar todos los errores de la temporada y configurar, por supuesto, la plantilla del Málaga CF 2022/23. Y ahí ya hay dos nombres sobre la mesa: Manolo Reina y Aleix Febas.

El portero de Villanueva del Trabuco acaba contrato en Mallorca y no renovará. De hecho, ya dejó caer su adiós en declaraciones a Fibwi TV: «El fútbol son etapas. El Real Mallorca es el equipo que más me ha dado, le tengo mucho aprecio y seré siempre un mallorquinista más allí donde vaya». Su salida del club bermellón está más que prevista y todo apunta a que su nuevo destino será el Málaga, una casa que ya conoce y en la que coincidió con Manolo Gaspar. El director deportivo blanquiazul ya comentó hace meses que había una incorporación cerrada para la próxima campaña, y todos los caminos conducen a que esa contratación es la de Manolo Reina.

Febas

El otro jugador que podría salir este verano desde Mallorca rumbo al Málaga es Aleix Febas. El centrocampista ya está jugando a préstamo en La Rosaleda desde el mercado invernal y la sintonía es buena para que este verano pase a ser jugador blanquiazul a todos los efectos. En la operación de cesión se incluyó una opción de compra que la entidad de Martiricos puede asumir y el propio jugador comentó esta misma semana en Área Malaguista que el dinero no será un problema para quedarse tras concluir su cesión: «Me gustaría seguir aquí, he vuelto a ser feliz. No sólo depende de mí, depende del Málaga y del Mallorca. Creo que no ha llegado el momento de hablar de eso, hay un objetivo mayor que es la permanencia. Si este fin de semana la conseguimos podríamos hablar más seriamente de esta posibilidad».

El interés del Málaga está ahí. Y habrá que estar atento también al escenario que se le plantea en los próximos días al Mallorca, que se juega la permanencia en Primera en la última jornada en Pamplona frente al Osasuna. Dependen de sí mismos, ganando mantendrán la categoría.

Buena sintonía

Los últimos mercados han dejado claro la buena relación que mantienen ambas entidades. En el último periodo invernal de fichajes llegó Febas en calidad de cedido, y en el verano anterior fue Braian Cufré el que reforzó el lateral izquierdo, también a préstamo procedente del Mallorca.

No son los únicos que han pasado a vestir la blanquiazul directamente desde Mallorca. Hace dos veranos, Pablo Chavarría llegó libre al Málaga tras desvincularse del equipo balear. Y un año antes, ambos clubes negociaron la cesión de Stoichkov, pero Al-Thani torpedeó la operación con todo acordado y el jugador terminó en el Alcorcón.