Pablo Guede dio la rueda de prensa previa al encuentro de mañana en La Rosaleda y repitió en varias ocasiones que será “el partido de la paciencia”. El argentino fue preguntado por el rival y aseguró que espera “lo mejor del Burgos” y un equipo que venga “a ganar el partido”. “No va a ser fácil. El que crea que por la gente, que el Burgos no se juega nada… vamos a ir ganando 3-0 en 5 minutos está muy equivocado”, explicó.

Cita importante

“Sigo en mi línea, es o más conveniente para todos. Quedan dos partidos, es igual de importante que el anterior. No nos tenemos que dejar llevar por nada. Hacer nuestro trabajo y ver cómo terminamos. Tenemos que hacer lo que trabajamos durante la semana”.

Ganar y salvación

“Y si perdíamos la semana pasada estábamos descendidos… Vamos a jugar. En mi opinión es una pérdida de tiempo pensar en eso. Quedan dos partidos. Hay que afrontarlo de esa manera. Con la seriedad que salimos a jugar todos los partidos. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa”.

Ambiente en La Rosaleda

“No tengo ni idea lo que se está viviendo afuera… Me mantengo al margen de esas cosas. No nos podemos meter en eso, ojalá que La Rosaleda esté a explotar. Con lo que uno lleva del partido, la tensión… te puede llegar a despistar. Hay que tener los cinco sentidos puestos y hacer el trabajo que tenemos que hacer”.

Árbitro vasco

“No… Ya dije que no me gusta hablar de los árbitros. Tienen un trabajo muy complicado que hacer, no podemos pensar esas cosas. Va a venir a hacer su trabajo lo mejor posible. No creo en esas cosas, no le doy bola. Es evitable, sí, pero no me preocupa. A partir de ahí no le doy bola a esas cosas”.

Vestuario

“No tengo idea del recibimiento. Es lindo para los jugadores, los motivará más si cabe. Es una alegría haber podido despertar esas cosas en el malaguismo. Para mí es una alegría”.

Ramón Enríquez

“Ni idea. Está bien. Entrenó. Lo paré un día más para que terminase de recuperarse. No sé si tendrá minutos o no”.

Seis bajas

“Se nos cae Brandon, fue un jugador importante. Pablo, Sekou y Roberto están muy bien. Cero problemas. No me preocupa”.

Luis Muñoz, ¿titular?

“No lo tengo claro, no lo sé. Qué te contesto… Estuvo bien, por encima de sus posibilidades. Lo peor viene ahora. En esta semana bajó, la emoción de jugar… El cansancio empieza a hacer mella. Vamos a ver qué pasa”.

Alineación

“Vamos a jugar por 11. No lo sé… Es una de las cosas que tengo que seguir dándole vueltas”.

“No esperaba ni más ni menos. No hice cuentas. Sí sabía que era un calendario no complicado, lo siguiente. No valoré si se nos iba a complicar tanto o no. El equipo venía de una mala racha. Hicimos lo que pudimos, nos toca estar a cinco puntos a falta de dos jornadas”.

Rival

“Me espero lo mejor del Burgos. Lo tengo clarísimo. Van a venir a ganar el partido. No va a ser fácil. El que crea que por la gente, que el Burgos no se juega nada… vamos a ir ganando 3-0 en 5 minutos está muy equivocado. Va a ser de pico y pala. Ellos saben a lo que juegan. Vamos a tener que tener mucha paciencia. Va a ser un partido de paciencia. Si entramos en la vorágine de la gente, mal vamos. Es un partido para trabajarlo, no va a ser nada fácil. Será muy complicado, los nervios, la presión. Si nos dejamos llevar por cosas que te sacan del partido, nos va a costar. Tenemos que hacer lo que trabajamos toda la semana. Es el partido de la paciencia”.

Gestión de grupo

“Complicado. Los jugadores entrenaron bien. No hubo ese exceso de alegría o nerviosismo. Lo llevamos con total normalidad. El que más nervioso está soy yo. Sé el partido que nos espera mañana. Lo trato de ver, sé que es un partido complicadísimo”.

Situación del Burgos

“Eso hay que dejarlo para el Twitter, Instagram… Es antiguo, eso se terminó en el fútbol. El Alcorcón hizo partidos espectaculares, el Zaragoza le mete tres al Oviedo. Si vamos a estar mirando que te van a acusar, el árbitro… Para mí eso se acabó”.

Kevin

“No hizo nada malo. Su comportamiento fue muy bueno conmigo. Es un jugador más. Decidí dejarlo fuera. Me llevé a Jairo”.

Víctor Gómez o Ismael Casas

“Ismael lo hizo muy bien con el Oviedo. Fue decisión técnica. El día que yo tome una decisión que no sea la que realmente beneficia al equipo, me tengo que retirar. Necesitábamos defender más esa banda. Por eso decidí que jugase Casas. Y dio la asistencia. Necesitábamos defender bien la banda, Ismael es un perro de presa y Víctor más ofensivo”.

Dani Lorenzo

“No tenía dudas de que iba a jugar. Tuvo mala suerte conmigo, cuando llegué se lesionó. No pude darle la bola que se merecía. Lo hizo bien, no le pesó el escenario. Tenía muy claro que iba a jugar.