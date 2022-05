Guede: "Me siento igual de enfadado que la afición, hay que pedir perdón"

Pablo Guede compareció en rueda de prensa tras la derrota contra el Burgos. Sin embargo, más allá de lo que pudiera analizar del encuentro, el tema principal era claro: el Málaga CF había confirmado su permanencia, pero las formas no habían sido las adecuadas al perder en casa. Y si el tema fue claro, más aún lo fue el técnico blanquiazul: "Me siento igual de enfadado que la afición, hay que pedir perdón. Se comportaron como la gran afición que son y no fuimos capaces de corresponderles con lo mismo".

El argentino se siente "satisfecho" porque ha cumplido el objetivo de la salvación, "que es para lo que me contrataron", pero lo cierto es que reconoce el caos vivido en La Rosaleda en esta segunda vuelta. "Como locales no controlamos los momentos. El fútbol te pone donde te merece. Merecíamos salvarnos y de esta manera. No ganar ante la afición es triste. Cuando llegué se me caían las lágrimas. No corresponderles me duele tremendamente en el corazón", explicó sobre el recibimiento al llegar al estadio.

Sin embargo, hay silencios que cuentan más que las palabras. El técnico fue preguntado sobre qué necesitaba este grupo para salir enchufado desde el minuto 1. La respuesta fue un suspiro que sentenció con un "no quiero responder porque puedo decir cualquier cosa". Y es que Pablo Guede había planteado un encuentro desde la paciencia: "No tuvimos la paciencia ni la lucidez que correspondía en este partido tan importante. No podría decir 'esto pasó' porque habría tratado de resolverlo. No tuvimos fluidez con el balón para que les llegara a los laterales en profundidad".

Y el público sentenció al final del partido a sus jugadores con cánticos como "jugadores, mercenarios" y numerosos pitidos. ¿Cómo se reacciona a eso? "Con la cabeza baja, llevan razón. No hay otra manera de reaccionar", aseguró el técnico argentino que se mostraba profundamente decepcionado y triste tras lo vivido en La Rosaleda: "Es lo peor que viví en mi vida. Perdí Libertadores, perdí en Chile y perdí en San Lorenzo. Sufrí demasiado personalmente porque los sentimientos juegan un papel importante. Me pasó en San Lorenzo, que también amo ese equipo. Cuando llegue a casa se me caerán las lágrimas", a lo que añadió: "¿Sabes lo que duele no ganar en casa? Pedirle a la gente que venga, que responda y que no le puedas dar el triunfo que merecen... hay que juntar energías. Este es el peor partido, de lejos".

El partido fue sencillo de analizar: "El gol es de una pelota parada. No tuvimos la fluidez que teníamos que tener en casa. Se les pone el partido de cara con el 0-1. Hubiera sido otra cosa si hubiéramos marcado primero, pero se dio así. No fuimos capaces, no encontramos la forma de romper la defensa cuando se echaron atrás. Lo dije: era un partido para la paciencia pasara lo que pasara y no ocurrió", transmitió el técnico argentino.

¿Ahora qué? Al Málaga CF le queda un partido en Lugo con el que se no juega nada. ¿Qué es lo que espera esta semana y ya pensando en la próxima temporada? "Esto es un trabajo de equipo con el club. Yo dije y lo mantengo que no vengo al Málaga CF para pedirle nada, sino para darle todo. No tengo ni idea de lo que es el límite salarial. No me importó nada. Cuando me prepare, daré mis opiniones, que hay bastante tiempo para desarrollar con garantías la temporada que viene que se merece la gente", sentenció Pablo Guede.