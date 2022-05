Todos a una por la permanencia

Ha llegado el momento de dar el paso definitivo hacia la salvación. No puede esperar. Es ahora o verte en una situación agónica en la última jornada. Así que, el Málaga CF lo pondrá todo para ganar al Burgos en La Rosaleda y dejar sellada la permanencia de forma matemática sin depender de otros resultados.

Ayer viernes se colgó el cartel de ‘No hay billetes’. No queda ni una sola entrada a la venta para lo que puede ser el final feliz de temporada para el Málaga. Seguramente no es el epílogo que la mayoría imaginábamos hace unos meses, pero tras tanto sufrimiento, la permanencia, si se consigue definitivamente hoy, se celebrará en Martiricos. A partir del día posterior será el momento de analizar y exigir responsabilidades, pero por un día está permitido festejar, porque la afición lo merece tras una campaña que se fue torciendo con el paso de las semanas.

Al conjunto blanquiazul le queda dar ese último paso para poder dar carpetazo definitivamente a la temporada. Las cuentas son claras: si gana al Burgos se acabó, se quedará otro año en LaLiga SmartBank. Y si no consigue los tres puntos, tendrá que esperar los tropiezos de la Real Sociedad B y el Amorebieta en sus respectivos enfrentamientos. Todo lo que no sea eso, alargaría la agonía una semana más y el equipo tendría que ir a jugársela a Lugo en una última jornada de infarto.

Se batirá el récord de asistencia de la temporada. Habrá casi 30.000 almas en La Rosaleda para dar el último empujón del curso a los suyos. La afición ha respondido a la llamada del club y ahora le toca a los jugadores corresponder con un triunfo de alivio.

Pablo Guede no quiso despejar demasiadas dudas en cuanto al once en la rueda de prensa previa al choque. Lo que es seguro es que no podrá contar con seis futbolistas: Juande, Jozabed, Hicham, Javi Jiménez y Adrián López por lesión y Brandon Thomas, por acumulación de amonestaciones. Por lo demás, el técnico argentino no desveló si jugadores como Ismael Casas o Dani Lorenzo, titulares en Tenerife, volverán a tener ese privilegio tras su buena actuación en tierras canarias. «Es una de las cosas que tengo que seguir dándole vueltas», espetó ayer cuando fue preguntado por la posible alineación que enfrentará de inicio al cuadro burgalés.

El conjunto blanquiazul está obligado a ganar ante un equipo que ya tiene los deberes hechos. Los de Julián Calero no se juegan más que el honor, pero el técnico madrileño ya dejó caer que su equipo vendrá a La Rosaleda con la intención de puntuar. El entrenador de los burgaleses, padre del malaguista Iván Calero, quiere evitar cualquier tipo de suspicacias, aunque reconoció que no habrá manera de evitar las críticas hacia sus jugadores, sedé el resultado que de se dé. El conjunto castellano recupera para la cita al exblanquiazul José Joaquín Matos, que ha sido padre recientemente, pero por contra no podrá contar ni con Fran García ni con Juanma.

Se cumplen seis meses y un día desde la última victoria del Málaga ante su gente. Si hay un día señalado para romper una racha tan negativa es hoy, en el último encuentro como local del curso y que te debe servir para certificar la permanencia en Segunda.

La designación arbitral también ha generado polémica en la Costa del Sol. Será el vasco Jon Ander González Esteban el encargado de dirigir el choque. Y hay que recordar que el Málaga se está jugando la vida ante dos equipos de dicha comunidad autónoma.

En cualquier caso, lo importante para los blanquiazules es que dependen de sí mismo. Toca ganar y poner punto y final a esta aciaga campaña. La afición no ha fallado, el equipo tampoco puede fallar.

[Sigue el partido desde las 20:00 horas en este enlace]