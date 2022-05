Más de media plantilla profesional del Málaga acaba cesión o contrato

La foto de familia que se hizo la plantilla del Málaga CF en el mes de diciembre ya ha tenido bastantes cambios, pero no es nada comparado con los que se avecina este verano. Lo que se ve en la foto que ilustra esta noticia no tendrá absolutamente nada que ver con la estampa del plantel que arrancará la próxima campaña en LaLiga SmartBank. El primer equipo blanquiazul sufrirá una revolución total. Habrá múltiples cambios de cromos, algunos por obligación y otros tantos porque la entidad no les ofrecerá la renovación, tras no haber estado a la altura de las circunstancias. Incluso alguno que otro con contrato en vigor podría salir también tras no dar la talla en una campaña que se ha sacado adelante ‘por los pelos’.

El Málaga CF cuenta con 25 jugadores profesionales en nómina, incluyendo a Iván Calero, que regresará a la disciplina blanquiazul tras cumplir su cesión en Alcorcón. Pues de esos 25, hay 13 con ficha del primer equipo que terminan su cesión o finalizan su vinculación con el club a final de temporada, tras el partido de este sábado en Lugo (18.15 horas/Movistar LaLiga). Seis futbolistas acaban contrato y está por ver si alguno de ellos recibe una oferta de renovación por parte del club. Los jugadores que concluyen su relación con la entidad son: Dani Barrio, David Lombán, Jairo Samperio, Hicham, Brandon y Adrián López. De todos ellos, solo Lombán -34 años- y, sobre todo, Brandon Thomas han tenido una papel protagonista en el equipo, pero de momento no se ha producido ninguna renovación. La situación de Adrián es un incógnita tras haberse lesionado nada más ser incorporado al equipo y el resto, salvo sorpresa mayúscula, se despedirá a final de curso. A estos 6 futbolistas hay que sumar los siete hombres con ficha profesional que concluyen cesión. Son Dani Martín, Braian Cufré, Víctor Gómez, Aleix Febas, Álvaro Vadillo, Antoñín y Sekou Gassama. A los que hay que añadir también a Ismael Gutiérrez, con ficha del filial. De todos los jugadores a préstamo, solo Aleix Febas tiene opciones de continuar. El centrocampista llegó en enero procedente del Mallorca y en el acuerdo entre clubes se incluyó una opción de compra asumible por parte de la entidad de Martiricos -unos 300.000 euros-. La segunda parte sería llegar a un entendimiento económico con el futbolista para que se convirtiera en activo del Málaga a todos los efectos de cara a las próximas temporadas. Suponiendo que el club consiga atar a Febas y finalmente opte por ofrecer la renovación a alguno de los futbolistas que acaba contrato, serán como mínimo 11-12 jugadores los que abandonen el equipo este verano. Y a ellos se les puede unir algún activo con contrato en vigor que esta temporada ha decepcionado y se le busque una salida, siempre con la dirección deportiva teniendo en cuenta la opción de Pablo Guede, entrenador confirmado para la campaña venidera. Los 12 futbolistas con contrato garantizado para la temporada 22/23 son: Juande, Peybernes, Javi Jiménez, Ismael Casas, Iván Calero, Luis Muñoz, Escassi, Genaro Rodríguez, Ramón, Jozabed, Paulino y Pablo Chavarría. La mayoría continuará, pero también alguno podría verse en la rampa de salida. A partir de ahí, habrá que empezar a acometer las operaciones en forma de llegadas según las necesidades. La primera del verano, sin ser oficial, ya está prácticamente confirmada: el fichaje de Manolo Reina, que llega libre procedente del Mallorca. Tras él, seguirán llegando un gran número de incorporaciones. La otra incógnita por despejar es saber si algún de los canteranos habituales en el primer equipo -Kevin, Roberto, Andrés Caro Dani Lorenzo, Víctor Olmo, Haitam o Loren- puede pasar a tener ficha profesional o siguen en la dinámica del primer equipo pero con licencia del filial. Habrá que estar atentos también a la posible fuga de algún canterano de los citados que se pudiera producir a lo largo del mercado estival de fichajes.