Agotadas en una hora las entradas más caras para ver a España en La Rosaleda

La selección española de fútbol ha vuelto a causar furor en lo que va a ser su regreso a La Rosaleda en un partido oficial 40 años después. Y es que solo una hora después de que las entradas estuviesen a la venta, ya se han agotado las más caras, las de Tribuna Zona 1, para ver el próximo 12 de junio el partido entre España y República Checa de la UEFA Nations League (20.45 horas).

Luis Enrique y los 23 jugadores vuelven a Málaga, y la afición no quiere perderse la oportunidad de presenciar un nuevo encuentro que puede acercar a La Roja a un nuevo título. Tanto ha sido el bullicio en la página oficial de la Real Federación Española de Fútbol que, durante muchos minutos, la web ha estado caída y la entrada de nuevos compradores ha sido completamente imposible. Para los que estaban dentro tampoco ha sido cómodo y paciente, ya que las colas virtuales han llegado a alcanzar la hora de espera por comprar una entrada para presenciar al combinado nacional.

No obstante, las entradas siguen a la venta en la página web de la RFEF: tickets.rfef.es. Al no estar las entradas de Tribuna Zona 1, las más caras ya no son de 75 euros, sino que de 65 euros (gastos de gestión no incluidos). Sin embargo, hay una oferta especial por la compra en estos primeros días. Desde este miércoles 25 hasta el domingo 29 de mayo a las 23.59 horas, todos los tickets contarán con un descuento del 15% sobre el precio de venta.

Así que la locura ha sido absoluta por parte de la afición de Málaga para ver lo que será del regreso de La Roja a La Rosaleda en un partido oficial. En solo una hora se han agotado las entradas más caras, pero lo cierto es que parece que el estadio vestirá sus mejores galas para recibir a la selección española en un partido oficial 40 años después.