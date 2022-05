¿Cambios a la vista en la dirección deportiva del Málaga CF?

El Málaga CF confirmó el pasado sábado su permanencia en LaLiga SmartBank en lo que ha sido su cuarta temporada consecutiva en Segunda División. Podría parecer que con el «objetivo final» conseguido, las aguas en Martiricos habrían vuelto a su cauce, pero ni mucho menos ha ocurrido así. Más de la mitad de los jugadores que tienen ficha en el primer equipo acaban contrato o período de cesión, lo que da muestra de la revolución que puede llegar en la plantilla. Sin embargo, los cambios también pueden llegar a la dirección deportiva porque las turbulencias han rodeado todos los estamentos del club blanquiazul.

José María Muñoz, el administrador judicial, ya planteó hace un mes una posible reestructuración de la entidad a nivel deportivo: «Hay que tener las ideas muy claras de lo que es la gestión económica. Para lo deportivo y las diferentes áreas hay un profesional en cada área. Si se supiese que esta situación (la administración judicial) permanecería durante 5, 6 ó 7 años, a lo mejor habría que cambiar la estructura actual del club». Lo planteó hace un mes y después de lo ocurrido en numerosos ámbitos con el equipo, no es una idea que se pueda descartar. Porque sí, las cuentas van por buen camino, pero el equipo no ha remontado el vuelo en lo estrictamente deportivo.

¿En qué posición ha quedado Manolo Gaspar tras la temporada? Pues su figura está en entredicho , sobre todo por parte de la afición. No se puede descartar un cambio en el organigrama, con la llegada de una figura de apoyo con el objetivo de delegar funciones y repartir tareas para reconducir el futuro no solo del primer equipo, sino también de la propia cantera y del femenino. Tampoco se puede obviar la opción de una figura por encima de Gaspar, un director general que supervise todo el trabajo de Gaspar y el resto de «La Cueva» o incluso se podría dar la salida del exjugador de la dirección deportiva, aunque esto no parece que sea la primera opción. Pero tampoco se descarta.

El desarrollo de la temporada, como es lógico, no ha satisfecho a nadie. Ni siquiera al propio José María Muñoz, al administrador judicial de la entidad, que aseguró en el mes de abril que iba a poner sobre la mesa una serie de cambios que fomentaran la actividad en los despachos. Y ahí fue cuando salió a la palestra la figura de ese «director general» que ahora no existe. Él mismo ya lo dijo: «No soy CEO ni director general». De ahí, que el planteamiento de este nuevo puesto, después del rendimiento deportivo, sea ahora más que nunca una posibilidad.

Otra situación que podría encajar también bien sería la contratación de un trabajador más que ayudara a Manolo Gaspar en las labores tan complejas que se presentan este verano. Sería una reestructuración en la propia dirección deportiva para poder tener una especie de «mano derecha» con la que tendría la compleja tarea de volver a formar lo que va a ser prácticamente una nueva plantilla de cara a la temporada 22/23.

El caso más traumático sería su marcha del club. Parecía el pasado verano haber armado una plantilla mucho mejor de lo que, finalmente, los jugadores han demostrado. Todo lo construido de agosto a noviembre se fue desmoronando. El Málaga CF tuvo el mercado invernal para reforzarse y coger aire. Vinieron Álvaro Vadillo y Aleix Febas, pero la lectura a punto de acabar la temporada, es que se duplicaron piezas y no se taparon las debilidades. Sin olvidar tampoco que no acertó con el primer recambio de José Alberto López en la figura de Natxo González.

Así que muy poca gente en el Málaga CF tiene su futuro asegurado ahora mismo. Ni el propio Manolo Gaspar, aclamado por todas sus proezas anteriores y ahora criticado por un sector de la afición, lo tiene. Después de esta bochornosa temporada, las aguas turbulentas han salpicado a todo el mundo. Las próximas semanas serán claves para conocer el futuro de todos