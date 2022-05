Una vez terminada la temporada, han sido varios los jugadores que se han pronunciado a través de las redes sociales para hacer autocrítica, pedir perdón y despedirse, al menos de momento, de la afición blanquiazul. Es el caso de Brandon Thomas y Aleix Febas, que usaron sus perfiles oficiales para dejar mensajes que suenan más a adiós que a una posible continuidad.

El caso más llamativo es el de Aleix Febas, jugador que ha estado cedido en el Málaga por parte del Mallorca en la segunda parte de la temporada. El conjunto blanquiazul tiene una opción de compra -de unos 300.000 euros- que podría hacer efectiva para quedarse en propiedad al futbolista si finalmente llegase a un acuerdo económico con el propio jugador.

Febas ya ha dicho en más de una ocasión que le gustaría quedarse, que el dinero no sería un problema, y tras el nivel que ha ofrecido es de los pocos jugadores de la plantilla por los que merece hacer un esfuerzo este verano, pero de momento no hay "fumata blanca" para su continuidad en la Costa del Sol.

"Ha sido una temporada dura y complicada, sentimos no haberos dado lo que os merecíais. Agradeceros el apoyo incondicional que nos habéis dado siempre, a pesar de las adversidades. Ha sido un placer poder llevar esta camiseta", dijo Febas en su cuenta de Instagram.

El otro jugador que ha aprovechado este lunes para disculparse con la afición es Brandon Thomas. El mallorquín termina contrato y de momento no hay noticias sobre una posible renovación. Así que también podría ser uno de los muchos que abandonará el barco este verano.

"Desgraciadamente, y no me escondo, ha sido una mala temporada que ni la afición ni ciudad ni el club merecían, y como nunca me ha gustado escurrir el bulto ni buscar excusas ni culpables, me hago responsable también en primera persona de los errores que hayamos podido cometer. El Málaga CF y su afición es de Primera y más pronto que tarde estaremos ahí", reza parte del escrito del balear.