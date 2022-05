Málaga CF: Cinco errores a no repetir en la planificación de la temporada

La temporada empieza mucho antes de que el balón empiece a rodar sobre el césped. Quedan dos meses y medio para que vuelva la competición oficial en LaLiga SmartBank, pero el trabajo de ahora es casi tan importante como el que se haga luego en el verde. Llega el momento de planificar la temporada, de tomar decisiones, de decidir qué jugadores no cuentan y, por supuesto, de reforzar la plantilla con las mejores opciones de mercado posibles, dentro de tus límites económicos. La configuración del equipo es un aspecto fundamental, y hay errores de esta campaña, tanto previos como durante el curso, que no pueden volver a repetirse si el Málaga CF quiere aspirar a algo más que a otra insulsa permanencia.

Cualquier equipo que tenga aspiraciones mayores que a sufrir como ha ocurrido este curso, necesita un delantero de referencia que te garantice 10-15 goles. La dirección deportiva confió para esta temporada la punta de lanza a Sekou Gassama, el fichaje estrella del verano que ha terminado siendo una decepción tras múltiples lesiones; a Pablo Chavarría, un buen futbolista que salía de una lesión de ligamento cruzado y que no ha podido coger ritmo hasta final de temporada; y a Roberto, un canterano casi sin bagaje en el fútbol profesional.

Evidentemente, la apuesta no ha salido bien. Entre los tres han sumado solo 5 tantos. Han tenido que ser jugadores como Brandon Thomas (9 goles), que ocupó ese rol de delantero centro durante muchas jornadas, o Paulino de la Fuente (4), un extremo, los que más goles han aportado al equipo. Si el Málaga quiere aspirar a estar en la mitad alta de la tabla la próxima campaña, necesita que Manolo Gaspar y su gente afinen en esta demarcación durante el verano.

Sin portero titular

El conjunto blanquiazul lleva dos temporadas sin un «portero titular». Desde Munir, en la 2019-20, no ha habido un guardameta que ha ya tenido continuidad durante todo el curso. En la 2020-21 ya ocurrió con Juan Soriano y Dani Barrio, y este año también ha habido alternancia en la mayor parte de LaLiga entre el propio Barrio y Dani Martín, que terminó haciéndose con el puesto y disipando dudas tras la llegada de Guede. En un equipo suele ser necesario que haya roles bien marcados, sobre todo en una posición tan delicada y que suele generar tanto debate como la portería. El ruido no ayuda a la confianza de los porteros. Y esa inseguridad se acaba trasladando a la línea defensiva y el resto del equipo. Parece que el primer fichaje del verano será Manolo Reina, que vendrá con la vitola de titular. Deberá llegar otro a lo largo del mercado para competir el puesto, salvo que se haga una apuesta por alguien de la casa como Dani Strindholm o Gonzalo Cretazz, que regresa tras su cesión en el Badajoz.

Hay veces que no queda más remedio. Cuando la economía no es boyante, tienes que tirar en muchos casos de jugadores a préstamo. Es un arma de doble filo, puede salir muy bien con jugadores con hambre que vengan a crecer antes de regresar a sus clubes o muy mal, como en muchos casos este curso. El problema de tener tantos jugadores en calidad de cedido es que la mayoría al año siguiente no estarán, no les dolerá demasiado -en algunos casos- que el equipo baje, suba o se queda en Segunda. Dentro de las posibilidades, cuantos menos cedidos mejor, salvo que sean futbolistas que claramente te den un salto de calidad notable.

Mercado invernal

El mercado invernal debe estar para subsanar errores de planificación o solventar deficiencias que hayan podido producir lesiones o salidas inesperadas. Este curso se fichó en enero a Vadillo y Febas. De los dos, el que mejor rindió fue el jugador cedido por el Mallorca. Pero en el ecuador de temporada había otras necesidades por cubrir, y no llegaron más refuerzos. Era evidente la falta de gol, no se firmó un delantero que aportara eso. Y también se hacía notar la falta de otro central ante tanta lesión. Juande no ha vuelto a jugar prácticamente en la segunda vuelta y el equipo le echó mucho de menos. Manolo Gaspar dijo en sala de prensa que se había ahorrado casi un millón de euros, pese a haber tenido opciones en el mercado. Por suerte, y tras el gran sufrimiento, ahora puede usarlo de cara a la próxima temporada en Segunda.

Ha sido otro de las grandes errores cometidos, en este caso, una vez ya iniciada la temporada. Se erró a la hora de elegir el sustituto de José Alberto y a punto ha estado de pagarse muy caro. No se puede criticar la destitución del asturiano, la dinámica no era buena, pero la llegada de Natxo González, un entrenador de un perfil totalmente opuesto a José Alberto, no funcionó. La idea de juego del vitoriano no casaba con la configuración de una plantilla echa para jugar de otra forma. Se reaccionó a tiempo, llegó Guede y se consiguió la salvación. El banquillo es un dolor de cabeza menos que tendrá la dirección deportiva este verano. Y si no hay que tomar decisiones al respecto en toda la temporada, buena señal será.