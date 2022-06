Cinco semanas para conformar el grueso de la plantilla del Málaga CF

El verano va a ser muy, muy largo. Quedan casi dos meses y medio para que comience LaLiga y unos tres para que cierre el mercado estival. Hay tiempo de sobra para materializar todas la operaciones que tiene por delante el Málaga, pero cuanto antes se active la maquinaria, mucho mejor. El conjunto blanquiazul arranca la pretemporada el próximo lunes 4 de julio -a falta de confirmación oficial- y para entonces sería recomendable tener ya más que perfilada lo que va a ser la plantilla, a falta de los retoques que se seguirán produciendo con el trabajo previo al curso ya en marcha.

El conjunto blanquiazul vuelve a los entrenamientos en cinco semanas mal contadas. Si echamos una visual a la situación de cada jugador de la plantilla 2021/22 comprobamos que hay unos 14 jugadores que pueden decir adiós. Y a eso hay que sumar otros con contrato en vigor que finalmente no se cuente con ellos. Es decir, que lo lógico es que durante el verano cambie más de la mitad de la primera plantilla del equipo de Martiricos.

Son muchas operaciones por delante, tanto de entrada como de salida. Pero la dirección deportiva debe intentar tener ya el núcleo duro del curso 2022/23 bien formado para cuando los futbolistas vuelvan a estar bajo las órdenes de Pablo Guede. Evidentemente será imposible tener la plantilla totalmente definida para ese 4 de julio, pero lo más recomendable es que el argentino pueda trabajar desde el inicio de la pretemporada con un equipo que se parezca lo máximo posible al que tendrá en el inicio de LaLiga SmartBank (13-14 de agosto) y al cierre definitivo del mercado estival de fichajes.

Manolo Gaspar y su gente tiene un duro trabajo por delante. Tras una temporada tan nefasta como la que ha ofrecido la plantilla, es imposible hacer una apuesta continuista. Y más aún teniendo en cuenta la cantidad de futbolistas que concluyen su cesión o finalizan su vinculación contractual con el club el 30 de junio.

Ya han sonado los primeros nombres. El fichaje de Manolo Reina está a falta de confirmación oficial, la compra de Febas está sobre la mesa y ya hay otras operaciones puestas en marchas para reforzar la plantilla cuanto antes. También se han producido movimientos en la otra dirección, hablando con los futbolistas con los que no se cuenta da cara a la próxima temporada. De momento no se ha producido ninguna confirmación oficial, ni de entrada ni de salida, pero no tardarán en llegar los primeros comunicados una vez concluida la campaña.

Operaciones hasta el final

Como cada verano, la plantilla no quedará cerrada hasta los últimos días de mercado. Hasta que los equipos de Primera no comuniquen sus descartes habrá que dejar alguna puerta abierta por si aparece alguna opción de mercado interesante. A falta de músculo económico, el Málaga CF debe saber anticiparse a sus rivales y también tener paciencia para buscar ‘gangas’ de última hora.

No sería la primera vez que ocurre esto con la delantera. El caso más reciente es el de Sekou Gassama, por el que hubo que esperar y pelear hasta los últimos días del periodo estival de contrataciones. Fue un fichaje trabajado y que generó ilusión, pero es evidente que la apuesta no salió bien.

La vorágine del mercado ha comenzado. Es el momento de Manolo Gaspar y La Cueva. Vienen semanas de mucho ajetreo, con salidas y llegadas, ofrecimientos e infinidad de rumores. El mercado veraniego en clave malaguista se plantea apasionante. Ojalá la dirección deportiva esté acertada en la mayoría de sus movimientos.