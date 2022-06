Paco Valverde: «Está todo preparado para que Al-Thani declare»

El juicio entre los Al-Thani y la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga CF es el cuento de nunca acabar. El proceso lleva meses a la espera de que la familia catarí se preste a declarar, pero por ahora ese momento no ha llegado, pese a que ya cuenta desde hace muchas semanas con una nueva defensa designada. Paco Valverde, abogado de la APA «cree que la estrategia es clara» y que la única intención del todavía propietario del club es «retrasar» todo li que pueda el litigio. «No me lo explico porque si se consideran inocentes y no han cometido ningún tipo de delito como van cantando a los cuatro vientos, que se pongan a disposición de la justicia. Aclare y de su versión y vayamos a juzgarlo. Nos gustaría es dar carpetazo a esto», dijo en los micrófonos de Radio Marca Málaga.

Valverde aseguró que ya está todo listo para que esa declaración de Al-Thani y sus hijos se lleve a cabo. Solo falta poner día y hora, y que los cataríes acceden definitivamente... «Ahora lo que tiene que hacer su señoría es decir: voy a tomar declaración a Al-Thani y a sus hijos tal día y a tal hora. Queda llegar a un acuerdo con la embajada española en Doha en Catar y que su señoría diga que adelante. ¿Están dispuestos a hacerlo ese día y a esa hora? En esas estamos», explicó. «A la jueza le hemos mandado hasta las preguntas que queremos hacer, traducidas a inglés y al árabe para que no haya ningún tipo de resquicio al que se puedan agarrar», añadió el abogado de los accionistas minoritarios del club blanquiazul. Aún así, Valverde sigue siendo muy cauto y todavía prefiere no dar nada por sentado. «Lo más probable es que al final de todo digan que no van a declarar. No me pillaría de sorpresa. Espero que la instrucción acelere y se puedan ir perfilando los detalles a la vez que se puedan ir conociendo a la vez la resolución del Tribunal Supremo con el recurso de casación entre Al-Thani y BlueBay», señaló. Por último, Valverde comentó el trabajo de todas las partes ya está hecho y solo falta que los Al-Thani den su versión de los hechos para poder seguir avanzando hacia un veredicto definitivo, que ya se está dilatando demasiado en el tiempo. «Aquí se están investigando una posible serie de delitos que ellos hayan podido acometer y ahora estamos a la espera de la defensa, únicamente. Todos hemos cumplidos: el juzgado, la policía que ha investigado, el Ministerio Fiscal, las demás partes personadas. Todos», argumentó.