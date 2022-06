Manolo Reina, 15 años después

Manolo Reina regresa al club con el que debutó en Primera División. El portero de Villanueva del Trabuco se crió en la cantera del Málaga CF, formó parte del filial e incluso llegó a jugar en el primer equipo 2006. Tras la temporada 06-07, salió de la entidad de Martiricos rumbo al Levante y ahora, 15 años después, regresa a la Costa del Sol tras una larga trayectoria en el fútbol español y con experiencias en el extranjero.

El Málaga CF ya anunció este lunes su primer fichaje del verano: Manolo Reina. El portero nacido en la provincia malagueña llevaba atado desde hace semanas y solo faltaba que el club y el futbolista buscaran el momento oportuno para hacerlo oficial. El meta llega libre tras terminar contrato con el Mallorca y firma por dos temporadas.

Manolo Reina se convierte así en la primera incorporación de un Málaga que este verano cambiará en torno a la mitad de los cromos de su plantilla. Llega para reforzar la portería blanquiazul tras las salidas de Dani Martín y Dani Barrio. Y su compañero bajo palos en el curso 2022/2023 podría ser Rubén Yáñez. Las negociaciones con el Getafe para su cesión van por buen camino.

El de Reina no es el único fichaje que tiene ya cerrado el Málaga. El lateral derecho Juanfran Moreno también está apalabrado, a falta de concretar ese anuncio oficial. También llegará libre tras tres años en el Alanyaspor turco.

Vuelta a casa

Manolo Reina perteneció a las categorías inferiores del Málaga desde 1997 y, tras haber pasado por el filial y llegar a debutar con el primer equipo -5 de marzo de 2006 en un Málaga-Valencia en La Rosaleda (0-0)-, en el verano de 2007 cambió de aires y firmó por el Levante. Allí estuvo cuatro temporadas y logró el ascenso a Primera en la campaña 2009/10, en la que fue amo y señor de la portería granota.

Su siguiente experiencia en el fútbol nacional fue en el Cartagena. Estuvo en el Efese solo una temporada (2011/12), en la que coincidió, entre otros, con Manolo Gaspar, director deportivo, y Josemi, delegado actual del conjunto blanquiazul.

En la temporada 2012-13 vivió sus únicas experiencias en el extranjero. Formó parte de las plantillas del AEP Paphos chipriota y el Atromitos griego, para luego regresar a España y enrolarse cuatro cursos en Gimnàstic de Tarragona (2013-2017).

Su última aventura antes de regresar a su casa ha sido en el Mallorca. Llegó con el equipo bermellón en Segunda B y lo deja en Primera, tras una temporada en la que reconoce que lo ha pasado mal: «Me tiré muchas noches sin dormir. Durante cuatro meses me desvelaba a las cuatro de la mañana y me tenía que ir a ver la televisión. Lo he pasado muy mal». En su paso por la isla ha vivido un ascenso a Segunda (2017-18), otro a Primera (2018-19), un descenso de nuevo a LaLiga SmartBank (2019-20) y un regreso inminente a la máxima categoría (2020-21), para terminar su andadura con una sufrida permanencia.

Tras 15 campañas recorriendo mundo, Manolo Reina regresa al Málaga. En su anterior etapa formó parte del histórico juvenil que se alzó con la Copa de Campeones en 2003 y del filial que militó tres campañas consecutivas en Segunda División, pero nunca llegó a afianzarse en el primer equipo -solo jugó ese partido de LaLiga frente al Valencia en la 2005/06-. Ahora regresa a la disciplina blanquiazul siendo un portero veterano y con demostrada experiencia en el fútbol español para defender bien la portería del Málaga en los dos próximos cursos.