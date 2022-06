Manolo Gaspar: "Solo se puede pedir perdón, soy el máximo responsable"

De forma inesperada y con todo el tiempo para hablar ante los medios de comunicación este miércoles, las explicaciones por parte del Málaga CF han llegado. Manolo Gaspar aprovechó la presentación de Manolo Reina para hacer balance de lo ocurrido esta temporada y para dar a conocer a sus postura ante los hechos que llevaron al equipo a confirmar la permanencia en la penúltima jornada. "Solo se puede pedir perdón, soy el máximo responsable", así empezó la comparecencia el director deportivo.

¿Un poco tarde? Ha pasado casi un mes de aquel partido entre Lugo y Málaga CF que cerró la nefasta campaña, además con una victoria local. Desde entonces, a excepción de Pablo Guede tras el encuentro, nadie en el club había dado explicaciones. No obstante, según Manolo Gaspar afirmó, no ha sido porque nadie le hubiese dicho que no podía hablar. "No ha sido hasta ahora porque lo hemos decidido. Ha sido un poco atropellado. Se ha hecho cuando hemos creído oportuno. El duelo ha sido largo, me ha costado levantarme". Además, él mismo añadió: "Siempre he dado la cara. No tengo problema en hablar nunca".

Además de pedir perdón y confesar por qué ahora, narró cómo se vivió la temporada desde dentro: "Sobre el papel al principio con los nombres de los jugadores... estábamos muy ilusionados. El arranque había creado unas expectativas maravillosas y pensamos que el equipo iba hacia arriba. Conseguimos muchos puntos y ser un equipo local de récord. Eso nos llevó a crear después ese mal ambiente y la falta de resultados. Por mi parte también error por no saber mantener la atención en las victorias. Nos ha faltado liderazgo dentro del campo y experiencia para dar un golpe en la mesa y mantener el nivel".

Dos de las grandes causas por las que la situación ha llegado hasta aquí, según Manolo Gaspar, han sido las lesiones y los distintos cambios de entrenadores, aunque también reconoció que la responsabilidad es suya. "Ha sido un año horroroso, es fútbol. Lo único que me queda es aprender, corregir los errores e intentar no cometer los mismos. Es importante que reseteemos. La autocrítica ha sido profunda y coincidimos todos asumiendo lo que toca".

Sin embargo, no le quita culpa a los jugadores, donde sí concretó que se han tomado medidas, aunque no trascendieran de manera pública, sobre lo que reconoce que una situación que "se fue de las manos". "En momentos determinados el vestuario tenía que haber parado la situación y los veteranos son conscientes. Ellos han hecho autocrítica. Las expectativas hicieron creer que los jugadores se creyeran más de lo que son con una gran falta de humildad".

¿Qué ocurrirá a partir de ahora? "Seremos más contundentes desde el inicio. No puedo controlar que un jugador no vaya a una pachanga o tomen copas, pero tienen que elegir los momentos. Eso es lo que llevan las plantillas jóvenes que se equivocan. Vamos a intentar ser más duros para no cometer los mismos errores, quizás lo fuimos un poco tarde. Mucha gente me ha decepcionado, pero que ellos aprendan y les sirva de cara al futuro".

Después de haber vivido esta dura temporada en primera persona y haciendo balance de todos los movimientos, ¿se arrepiente de algo Manolo Gaspar? "Hace un año, con todos los condicionantes, habría hecho el mismo equipo. A día de hoy no hubiese hecho ni el 50%".