Manolo Reina: "El Málaga CF es el único sitio en el que me hace ilusión jugar"

El Málaga CF presentó este miércoles en una rueda de prensa al que se ha convertido en el primer fichaje oficial de la temporada 22/23: el guardameta Manolo Reina. El portero vuelve al que fue su club hasta hace 15 años y lo hace ahora porque es su único deseo a estas alturas de su carrera: "El Málaga CF es el único sitio en el que me hace ilusión jugar. La decisión ha sido fácil. Tenía muchas ganas de venir. Lo que más ha pesado son la ilusión y las ganas de estar aquí", explicó con la compañía de su familia, José María Muñoz y Manolo Gaspar.

El malagueño regresa a Martiricos después de una larga trayectoria fuera de su casa y lo hace insistiendo mucho en la ilusión, "de hecho, la misma o más que los que tienen 20 años". Es más, ha comenzado a entrenar con el grupo de canteranos por petición propia: "Yo tenía muchas ganas de empezar, pregunté si me podía unir a ellos y me lo pusieron todo muy fácil".

Manolo Reina será un eje clave en el vestuario 22/23 y quiere empezar a serlo desde ya. Reconoce que ha firmado "para ser portero y para parar", pero es consciente de que sus funciones no se quedarán ahí: "Intentaré aconsejar y guiar a los chavales", a lo que añadió: "Los veteranos son muy importantes, los chavales se pueden equivocar. Lo importante es que aprendan de los errores y que tengan ganas de demostrar. Si han cometido algún error, son errores de la edad. Los he visto muy bien. Yo estoy encantado con ellos".

¿Formará parte de los capitanes de la temporada 22/23? "Tengo una trayectoria muy larga y en varios equipos he sido capitán. Lo más importante es ser ejemplo. Intentaré que todos sumen, aconsejaré en todo lo que pueda. ¿Capitán o no? Da igual, intentaré dar ejemplo en todo y ayudaré", confirmó el protagonista sobre los rumores de una posible capitanía por su experiencia y por su veteranía.

Aunque es claro el sueño que tiene por cumplir: "Me gustaría volver a Primera. Yo fui a Mallorca en Segunda B. Con ilusión y ganas se pueden conseguir muchas cosas, pero lo más importante es asentarnos y trabajar. Poco a poco irá viniendo todo". No obstante, es consciente de que hay mucho trabajo por hacer para dejar atrás todo lo ocurrido la pasada temporada: "Lo que espero ahora es ganar todos los partidos, pero es muy pronto. Tenemos que hacer la base, conocer a los compañeros y hacernos un grupo fuerte. Esto acaba de empezar y veremos cómo avanza, pero no podemos pedirle nada a la afición, tenemos que demostrar en el campo".

Incluso quiso hacer frente a toda esa gente que especula con lo que puede ser, en el sentido más negativo, la vuelta de Manolo Gaspar al conjunto blanquiazul: "Si viniera a retirarme, me iría a la casa del campo. He tenido más ofertas de otros clubes y ni me lo he pensado. Tengo muchísima ilusión. 37 años, pero he jugado todos los años anteriores. Voy a intentar estar a la altura de este club, esta afición y esta ciudad. La gente que juzgue lo que tenga que juzgar".

Así que las intenciones son claras en el regreso del portero malagueño: ganas e ilusión. Y tiene un mensaje claro para toda la afición y para los que serán sus compañeros a partir de ahora: "Hay que aprender de los errores, tenemos que ilusionar a toda la gente que está desilusionada. Los jugadores que estemos aquí tenemos que darlo todo para que la afición se siente identificada. Es la única forma de ir todos juntos".