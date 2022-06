Alicia Fuentes Molina (Totalán, Málaga, 1978) refuerza la parcela deportiva del Málaga CF femenino en el cargo de coordinadora, poniendo a disposición de la entidad su gran experiencia, una implicación máxima y amplios conocimientos en la élite del fútbol femenino.

Como futbolista, formó parte del Atlético Málaga campeón de Liga, de la Copa de la Reina y de la Supercopa en la mágica campaña 97/98. Militó cuatro temporadas en la época dorada de las blanquiazules (1995-99) y estuvo dos etapas más en el club (2010-12 y 2013/14). Reclutada por Manolo Hernández Navarrete en su población natal con apenas 15 años, Alicia estiró su carrera hasta los 42 dejando huella en equipos tan importantes como Levante UD, FC Barcelona o Sevilla FC. A su vez, fue internacional con la absoluta de España en 33 ocasiones.

Entrenadora Profesional de Fútbol – UEFA Pro, ha dirigido a numerosos equipos de fútbol masculino y femenino base. Su última experiencia fue en el CD Onda Femenino castellonense, como técnico de la Escuela de Fútbol del Onda durante el curso 21/22.

“Estoy de vuelta a mi casa y con muchas ganas e ilusión de aportar mi granito de arena a este proyecto. Manolo (Navarrete) me fichó y ha sido mi padre futbolístico, el que me educó en valores y además conseguimos el ‘Triplete’”, comentó para MCFTV una Alicia que se marca como objetivos “trabajar muy duro, con todos mis recursos y mis herramientas. Y poner en valor todo lo que el club pueda hacer y crecer con pasos firmes. Unos buenos cimientos para poner al Málaga donde merece. Se me eriza la piel de pensarlo. Hice historia como futbolista y quiero hacerla en otra faceta”. A su vez, quiere “dar más recursos a esa formación y que las chicas sientan los colores del Málaga para que en el futuro sea su vida, su club, y como dice el eslogan, con amor a lo propio”.