Arranca el nuevo Málaga CF 2022/2023

Este lunes comienza una nueva vida en el Málaga CF y casi que por fin. Ya lo dijo Manolo Gaspar, toca resetear, dejar a un lado todo lo que ocurrió el año pasado y este 4 de julio da inicio la pretemporada 22/23 para preparar un futuro en el que habrá que mantener los pies en el suelo, pero que se presenta con ilusión.

El equipo, con Pablo Guede y el resto del cuerpo técnico a los mandos, entrenará en la Federación Malagueña de Fútbol a las 10.00 horas. El objetivo es acumular toda la carga física posible durante las primeras dos semanas. Los lunes, martes, jueves y viernes habrá doble sesión de trabajo. Los miércoles solo serán de una tanda. Los viernes por la tarde y los sábados quedarán para los amistosos, mientras que el domingo será la jornada de descanso. Después de la sesión matinal de este 4 de julio, Luis Muñoz comparecerá ante los medios de comunicación.

¿Quiénes estarán este lunes del primer equipo? No repetirá ningún portero de la plantilla 21/22. Sí lo harán Javi Jiménez, Juande y Mathieu Peybernes en la defensa. El bloque del centro del campo es el que sufrirá menos cambios: Ramón, Luis Muñoz, Genaro Rodríguez, Jozabed y Escassi volverán a estar a las órdenes de Guede. Mientras que solo Pablo Chavarría lo hará ante una larga nómina de delanteros que no volverán a vestir la camiseta blanquiazul. Aunque alguno de estos nueve futbolistas podría no estar en el Málaga CF al final del mercado de verano.

Junto a ellos también participarán del inicio de la pretemporada los canteranos que han estado entrenando a las órdenes de Antonio Tapia durante dos semanas para llegar en plena forma física: Carlos López, Arturo, Murillo, Víctor Olmo, Álex Rico, Dani Lorenzo, Haitam, Kevin, Roberto y Loren. Habrá que esperar si alguno de ellos deja de tener ficha de filial.

Y habrá novedades. Se podría estrenar este 4 de julio bajo el mando del argentino Cristo Romero, lateral cedido la temporada pasada la Real Sociedad B. No tiene garantizada su continuidad, aunque habrá una ausencia de última hora. El Cartagena ha hecho oficial que se hace con los servicios de Iván Calero -cedido en el Alcorcón la segunda mitad de la campaña 21/22-, quien mantenía aún un año de vinculación con el Málaga CF y se marcha como agente libre. Firma con el club murciano por tres temporadas.

Aunque este lunes habrá tres caras nuevas muy importantes. Pablo Guede tendrá sobre el césped a las tres incorporaciones que ha realizado el Málaga CF en lo que ha transcurrido de mercado de verano: el guardameta Manolo Reina, el lateral derecho Juanfran Moreno y el central Unai Bustinza -estos últimos ya coincidieron en el Leganés hace algunas temporadas-. Y en los próximos días habrá que sumar alguna más. ¿Aleix Febas? ¿Rubén Castro? ¿Álex Gallar?

Para ver jugar a este nuevo Málaga CF 22/23 habrá que esperar un par de semanas. El club anunció que el equipo va a disputar en torno a seis o siete partidos de pretemporada antes del inicio de LaLiga SmartBank. Por el momento solo hay dos confirmados: el 16 de julio frente al Hull City y el 30 contra el Xerez Deportivo FC. A lo que hay que añadir una concentración del 20 al 30 de julio en el Hotel Sol Marbella Estepona Atalaya Park.

Así que a partir de este lunes vuelve a rodar el balón -todavía en pretemporada- para unos futbolistas que son conscientes desde el inicio de que el principal objetivos es hacer olvidar a su afición todo lo ocurrido la temporada anterior y que es el campo donde se demuestran las intenciones.