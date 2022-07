Rubén Castro: ¿Una opción posible?

El Málaga CF tiene entre sus manos una de las mejores noticias a las que ha podido pretender en los últimos mercados de fichajes. El gran goleador que siempre ha necesitado, la contundencia en el área que ha extrañado esta última temporada y el número de tantos que le permitiría dar un salto importante en la clasificación. Y es que el club ya le ha planteado una oferta a Rubén Castro, la gran apuesta que tiene en mente Manolo Gaspar para acertar con el próximo delantero.

No obstante, no será una operación nada fácil. Y no por las cifras económicas. El jugador está muy asentado en el Cartagena, donde ha jugado las dos últimas temporadas. Después de una corta experiencia por el extranjero y una vuelta a Las Palmas, la familia se ha sentido muy a gusto y ese podría ser uno de los grandes problemas con los que se puede encontrar el Málaga CF a la hora de negociar.

El delantero cuenta con una oferta de renovación de su actual equipo. Según informaron los medios de Murcia, el punta ya le habría dicho al equipo que continuará una temporada más. Sin embargo, no contaba con la oferta que iba a llegar desde la Costa del Sol y el proyecto deportivo que está diseñando Manolo Gaspar este mercado de fichajes.

¿Ilusionante? Cuanto menos. La hipotética llegada del delantero revolucionó a los aficionados blanquiazules, ya que se trata de uno de los grandes goleadores del fútbol español. La pasada temporada en LaLiga SmartBank acabó con 20 goles y 7 asistencias en el Cartagena. Representa el hambre y la contundencia en el área que tantas veces ha necesitado el Málaga CF en los últimos años. Por no ir muy lejos, el conjunto murciano marcó la temporada anterior 63 goles -el tercer mejor registro solo por detrás de Valladolid y Almería-. Sin embargo, el club blanquiazul fue el último en esta misma clasificación con solo 36 tantos.

No obstante, esa ilusión no es compartida por todos los seguidores. Hay quien se muestra escéptico ante la posibilidad de que se produzca este movimiento por la edad. Rubén Castro tiene 41 años, pero lo cierto es que su rendimiento no solo se ha mantenido con el paso del tiempo, sino que ha mejorado estas campañas anteriores. El canario ha jugado estas últimas temporadas en Segunda División. En las 18/19 y 19/20 jugó con Las Palmas y marcó 15 goles en cada una de las temporadas. Mientras que en las campañas 20/21 y 21/22, ambas con el Cartagena, anotó 19 y 20 tantos, respectivamente.

A pesar de la edad, hay otros jugadores veteranos que también han sido altamente rentables en la relación años-goles. Un ejemplo de ello es Nino, el exjugador del Elche retirado a los 41 años de edad, precisamente los mismos que tiene ahora Rubén Castro, uno de los grandes delanteros. Otro caso es Yuri de Souza, brasileño de la Ponferradina que todavía se mantiene en activo y en un gran estado de forma. Terminó la temporada 21/22 con 14 goles, el décimo máximo anotador de Segunda División.

Todas las cartas están sobre la mesa. El Málaga CF ya hizo una oferta. Rubén Castro es consciente del interés que hay por parte del club de Martiricos y también la reticencia que hay por parte de su familia para desplazarse de Murcia. Así que el delantero tiene una decisión muy importante que tomar y lo podría hacer en los próximos días. El objetivo es claro y lo que puede ganar el conjunto blanquiazul con la llegada de un delantero de su categoría es muy ilusionante.